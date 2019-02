App Renda Fixa lança serviço de planejamento financeiro

São Paulo — O aplicativo Renda Fixa, que compara gratuitamente investimentos conservadores em diversas corretoras, ligadas a bancos ou independentes, vai lançar na próxima semana um serviço pago de planejamento financeiro.

A ideia é ajudar os usuários também em uma etapa anterior ao investimento: organizar as finanças, controlando gastos e fazendo sobrar dinheiro no fim do mês para conseguirem realizar seus objetivos.

“Nossa missão é de fato prezar pela educação financeira e mostrar que esse é o primeiro passo para independência e também para a possibilidade de futuros investimentos”, disse Francis Wagner, CEO e fundador do app.

Segundo Wagner, hoje o aplicativo já possui uma equipe de especialistas e planejadores financeiros que respondem gratuitamente dúvidas de investimento dos usuários por e-mail ou chat dentro da própria plataforma.

A diferença, agora, é que o serviço de planejamento financeiro pago vai além dos investimentos pessoais. A ideia é ajudar os usuários a pagar dívidas e criar uma cultura melhor de gastos, conscientizando-os da importância de manter uma boa estrutura financeira pensando no futuro.

“As pessoas têm muita necessidade de conversar com outras pessoas. Criamos um chat dentro do app para que os usuários pudessem conversar entre si. Nós também participamos da conversa. Uma das demandas era ter contato com profissionais do mercado, já que algumas pessoas ficam tímidas de dividir suas dúvidas com outros usuários”, contou Wagner.

“Nós perguntamos aos usuários então se eles gostariam que a gente oferecesse o serviço de planejamento financeiro, e a resposta foi positiva. Quando a gente fala de planejamento financeiro, não é só investimentos. É educação financeira, como gastar, como se proteger com produtos como seguros de vida, por exemplo, para não ficar refém da morte do provedor da renda familiar. Aposentadoria também é importante.”

São três tipos de plano que a pessoa vai poder contratar via app, com boleto, ou PagSeguro, no cartão e até parcelado. O primeiro, básico, custará 299,90 reais por uma consultoria de três meses, sendo uma conversa de até três horas por mês com o planejador financeiro, que pode ser presencial ou online. A sede do app fica no centro de São Paulo. Essa opção, segundo Wagner, é recomendada aos usuários que já possuem um conhecimento sobre o mercado e estão em busca de conquistar objetivos específicos.

Haverá também um plano avançado no valor de 72,90 reais por mês com a duração de um ano. Ele dá direito ao usuário ter um encontro de até três horas de duração por mês com um planejador ou consultor financeiro, além de cursos de finanças pessoais e investimentos, e acesso a ferramentas como planilhas de controle de gastos.

O último plano custa 71,90 reais pelo mesmo serviço do plano avançado, só que com duração menor, de seis meses. “A ideia principal dos planos de planejamento é entrar a fundo na vida financeira do cliente e ir acompanhando a sua evolução ao longo do tempo”, explicou Wagner.

Segundo o CEO do app, os usuários foram consultados sobre quanto pagariam por um serviço personalizado de planejamento financeiro e com base nessas respostas foram definidos os valores dos planos. “O custo de um planejador financeiro fora da plataforma é de cerca de 300 reais por hora”, disse.

Quem não puder ou quiser contratar a assessoria financeira do app vai poder continuar usando o comparador de investimentos gratuitamente. O aplicativo Renda Fixa existe há três anos e atende a cerca de 110 mil usuários por mês, com tíquete médio de 25 a 30 mil reais mensais.