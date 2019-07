App permite alugar garagem para visitantes de condomínios

São Paulo – Já foi visitar o apartamento de um parente ou amigo e sofreu para encontrar uma vaga para estacionar com segurança e por um preço camarada perto do local? Se depender do aplicativo Unpark, que permite alugar vagas de garagem ociosas para visitantes de condomínios, isso não será mais problema e pode até ser uma fonte de renda extra para os condôminos.

Funciona assim: o interessado em alugar a vaga de garagem do seu condomínio por algumas horas se cadastra no aplicativo. Automaticamente, com base na localização e concorrência de espaços, o app vai precificar o aluguel. Não é possível alterar o preço e o site fica com um porcentual que varia entre 15% e 25% do preço cobrado. O valor da hora pode variar entre 2 reais a 15 reais, dependendo da localização.

O visitante do condomínio, usuário do app, pede para o morador que irá visitar alugar a vaga disponível no prédio pelo app. O morador reserva a vaga para o visitante e pode transferir a cobrança do serviço para o amigo que irá visitá-lo. “Com a autorização do morador que vai receber o visitante e de quem aluga a vaga, conseguimos driblar a lei na qual uma vaga de garagem só pode ser alugada para terceiros caso isso esteja explícito na convenção do condomínio”, diz o diretor do app, Michele Dim D’Ippolito.

Mas isso não significa que o condomínio vai ficar de fora do processo. Como é necessário que haja um controle de acesso para determinar a hora em que o usuário ocupa e libera a vaga, de forma que seja possível calcular o preço do serviço, a própria equipe do Unpark entra em contato com o condomínio para deixar o controle de acesso com o porteiro.

Nessa conversa, o condomínio pode optar por ficar ou não com uma cota do aluguel. “Caso ele fique com uma parte do dinheiro, o morador receberá uma parcela menor”, diz D´Ippolito.

A funcionalidade de alugar vagas para visitantes de condomínios está disponível em todo o país e tem como objetivo sanar o problema de falta de vagas de garagem em zonas centrais e comerciais das cidades, diz o executivo. “Principalmente em apartamentos novos, construídos há cinco anos, há subsolos inteiros desocupados. Isso porque desde então os moradores vêm encontrando outras alternativas ao carro para se locomover na cidade”.

Modelo aberto

O Unpark também oferece um modelo de aluguel de vagas em condomínios para qualquer pessoa que deseje estacionar, e não apenas visitantes do empreendimento.

Mas, como esse tipo de aluguel depende da autorização dos condomínios, ele só está disponível, por enquanto, em São Paulo. Ele também é mais comum em apartamentos novos, nos quais a garagem não dá acesso a outras áreas do condomínio, por exemplo.

Também é possível alugar vaga de garagem em casas pelo aplicativo. Para garantir a segurança de quem aluga, a Unpark checa antecedentes criminais, documentos de identificação e valida o cartão de crédito de usuários. Também disponibilizam, nas 115 mil vagas disponíveis em 320 pontos do país, um seguro contra sinistros.

Os usuários do app podem deixar as vagas ativas ou inativas quando quiser, e determinar horários nas quais elas estarão desocupadas. “O usuário não precisa abrir mão de sua vaga, mas apenas rentabilizá-la quando ela não está sendo usada”.

O aplicativo mostra, além de vagas de garagem particulares, vagas em estacionamentos, com bandeira ou não. Em comum, elas têm o preço de 20% a 50% mais baixo do que o encontrado no balcão de estacionamentos, fruto de preços negociados previamente com o app. “O usuário informa o seu destino e indicamos a ele o estacionamento com o menor preço mais próximo do local. Dessa forma evitamos que ele fique dando voltas na rua em busca de uma vaga e depois veja que o estacionamento do lado cobrava um preço mais baixo”, resume D´Ippolito.