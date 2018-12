App do Sofisa Direto recalcula investimentos conforme o cenário econômico

São Paulo – O aplicativo do banco digital Sofisa Direto ganha a partir desta segunda-feira (17) novas funcionalidades baseadas em inteligência artificial.

O destaque é que a ferramenta passa a recalcular os investimentos e alertar o cliente para redistribuir os recursos quando surgirem oportunidades melhores de rendimentos. O objetivo é garantir o nível de rentabilidade da carteira.

O aplicativo também irá simular qual seria o rendimento atingido se o cliente optar pelas sugestões.

Para quem ainda não utiliza a ferramenta e não tem uma carteira de aplicações no banco digital, o aplicativo passará a sugerir uma carteira diversificada personalizada ao analisar o cenário atual do mercado financeiro, o perfil do cliente, a disponibilidade de recursos e metas estabelecidas por ele.

Dessa forma, o investidor, iniciante ou experiente, pode criar seu próprio portfólio de investimento de forma simples. A montagem da carteira já considera a incidência de tributos. “A cada novo valor que entrar em sua conta o investidor terá a oportunidade de rebalancear seus investimentos”. diz Alessandro Andrade, head do Sofisa Direto.

O cliente não pagará nenhuma tarifa pelo robô de investimento e pode, pelo aplicativo, investir em CDB, LCI, LCA ou fundos. “As recomendações serão isentas de conflitos de interesses. Abrimos nossa plataforma para produtos de outras instituições financeiras há um mês justamente para lançar o serviço com uma maior diversidade de produtos”, garante o executivo,

Para a montagem e reconfiguração da carteira de aplicações não será necessário nenhum intermediário. O próprio app oferece a personificação do robô, que é chamada de Sofia.

Caso o cliente tenha dúvidas sobre as sugestões, poderá contatar especialistas em investimentos do banco por chat, telefone ou SMS.