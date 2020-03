App do Nubank agora tem recarga de celular com cartão de crédito

São Paulo — A partir desta semana, clientes do Nubank poderão utilizar o aplicativo para recarregar celulares pré-pagos com o cartão de crédito do banco digital. A função já estava disponível na opção débito para os clientes com a Nuconta, conta corrente sem taxas.

Agora, a empresa vai começar a testar a função em uma parcela dos seus clientes até atingir toda a sua base. Para recarregar o celular, o cliente só precisa inserir o número de telefone, o nome da operadora e o valor. Depois poderá escolher a forma de pagamento — cartão de crédito ou débito na conta do Nubank — e digitar a senha.

Se escolher a opção crédito, o valor será acrescentado à próxima fatura do cartão de crédito do “roxinho”.