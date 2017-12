App do Itaú dá 55% de desconto no envio de dinheiro ao exterior

São Paulo — O Itaú Unibanco reformulou as funcionalidades de câmbio disponíveis no seu aplicativo para os sistemas iOS e Android. Agora, os clientes do banco poderão enviar e receber dinheiro pelo app para qualquer lugar do mundo, a qualquer momento e com desconto de 55% na taxa da operação.

“Essas novidades foram pensadas para proporcionar mais comodidade e eficiência aos nossos clientes. Já era possível enviar e receber dinheiro do exterior pelo internet banking. Mas possibilitar também transferências internacionais via aplicativo é um grande avanço para a experiência do cliente e o desenvolvimento de nossos canais digitais”, diz André Daré, diretor do Itaú.

Os clientes poderão transferir e receber até 20 mil dólares por operação —ou 50 mil dólares para quem é Personnalité. “É válido para qualquer banco. Basta colocar o nome da instituição que o app encontra o respectivo código SWIFT [necessário para este tipo de transação internacional]”, explica Daré.

“A solução é completa e inteligente. Alguns países são mais burocráticos que outros para operações de transferência de dinheiro. Na Austrália, por exemplo, além do SWIFT, o cliente tem que saber o código BSB da conta de destino. O app vai indicar quando essas informações forem necessárias. Ele também vai alertar sobre a cobrança de impostos nas operações, de acordo com a finalidade.”

Se o cliente estiver com todos os dados corretos do destinatário, o dinheiro entrará na conta em até um dia útil. “É a transação mais rápida do mercado”, afirma o executivo. Caso seja necessária a apresentação de documentos para concluir a operação, como uma nota fiscal, por exemplo, o próprio app vai permitir que o cliente tire uma foto e faça o envio rapidamente.

“O processo é 100% digital, por isso é rápido. A gente entende que o celular hoje em dia se tornou muito importante para as pessoas e estamos aprimorando nosso aplicativo para oferecer mais comodidade aos nossos clientes”, diz Daré. Atualmente, dos 13,6 milhões de clientes digitais do Itaú, 10 milhões são usuários do app.

Sobre o limite de 20 a 50 mil dólares por operação, o diretor do banco afirma que “ele atende a 90% da demanda por esse tipo de operação”. “O cliente faz todo o processo em apenas duas etapas e a qualquer momento, já que a opção de transferência internacional fica disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.”

O custo da operação também é menor via app ou internet banking. Por cada transferência digital internacional, o Itaú cobra uma taxa de 115 reais do cliente, independentemente do valor transferido. Se o processo for feito através de uma agência, por exemplo, a taxa seria de 250 reais. É importante lembrar que esse tipo de operação também tem IOF de 0,38% e pode estar sujeito a cobrança de Imposto de Renda, dependendo da finalidade da transação.

No app, por ora, as novas funcionalidades de câmbio estão disponíveis apenas para clientes pessoas físicas. “Mas ainda no primeiro trimestre de 2018, a função também estará disponível para as pessoas jurídicas. Até lá, as empresas conseguem fazer as transações com desconto e de forma rápida através do internet banking”, afirma Daré.