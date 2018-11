App de transporte dá desconto de R$ 15 nos dias de prova do Enem

São Paulo — Os estudantes que forem prestar o Enem 2018 têm mais uma opção de transporte para não chegarem atrasados no dia da prova. O Cuponomia, portal que reúne ofertas e cupons de descontos online, em parceria com o aplicativo Vá de Táxi, vai oferecer vouchers de 15 reais de desconto para corridas realizadas nos dia 4 e 11 de novembro.

A ação, segundo as startups, tem como foco facilitar o acesso de estudantes aos locais da prova do Enem 2018. Para utilizar o cupom é necessário baixar o aplicativo da Vá de Táxi, disponível na App Store e na Google Play, resgatar o código promocional no site do Cuponomia e inserir na opção de pagamento do app de transporte.

O desconto é limitado a duas utilizações por usuário nos dias do exame, nas cidades atendidas pela plataforma. Para consultar a disponibilidade do aplicativo na sua cidade, é preciso acessar o site do Vá de Táxi.

Enem 2018

Os estudantes que vão fazer o Enem já podem acessar os cartões de confirmação da inscrição. Para consultar o documento, é necessário acessar a página do participante, onde deve ser colocado o CPF e senha ou baixar em seu celular o aplicativo Enem 2018. A primeira etapa do exame será aplicada neste domingo, dia 4 de novembro. A segunda, em 11 de novembro.

O cartão reúne os dados do estudante, o endereço do local, a data e hora da aplicação da prova, além das informações sobre a língua estrangeira escolhida e recursos de acessibilidade, se tiverem sido solicitados. Caso tenha problema com as informações do cartão ou dificuldade de acesso ao documento, o estudante pode entrar em contato com o MEC pelo telefone 0800616161 ou pelo link Fale Conosco, no site do Enem.

Com a entrada em vigor do horário de verão no mesmo dia da primeira etapa do Exame, em 4 de novembro, o Ministério da Educação recomenda que os inscritos fiquem atentos aos horários de abertura e fechamento dos portões dos locais de prova em cada estado.

Com Agência Brasil