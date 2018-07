App analisa dados do celular e mostra planos de telefonia mais baratos

São Paulo – Você desconfia que paga demais pelo seu plano de celular, mas acha difícil traçar o seu perfil de consumo e, mais complicado ainda, comparar as inúmeras opções de planos disponíveis no mercado? O app Meu Plano quer facilitar, e muito, esse processo.

Disponível para aparelhos com sistema operacional Android e iOs, o app foi relançado em maio, com nova interface e funcionalidades. Sua principal função é analisar, por meio de um algoritmo, quantas chamadas são feitas e recebidas no aparelho, o uso de dados móveis e wi-fi e também o envio de mensagens de texto e multimídia. É a partir desses dados que o Meu Plano encontra os planos de celulares mais adequados para cada perfil de uso.

No próprio celular, o consumidor pode ter, por conta própria, uma ideia da quantidade de dados utilizados. Mas o mais complexo talvez seja consolidar esses dados e, principalmente, encontrar o plano que rende a maior economia para o uso. “Alguns planos oferecem dados ilimitados para quem utiliza bastante o Whatsapp ou YouTube, e outros não tarifam ligações durante a madrugada. Ou seja, é preciso fazer cálculos e pesquisar muito para encontrar a oferta com o melhor custo benefício”, diz Rodrigo Pretola, sócio diretor da Meu Plano.

“Ou seja, para quem baixa muitos vídeos e músicas, o plano com mais dados não será, necessariamente, o melhor. Há muita personalização no mercado”, completa.

Em aparelhos com sistema operacional Android 5 ou superior, o Meu Plano consegue, assim que é baixado, levantar a média de uso tanto de chamadas como pacote de dados dos últimos cinco meses. Já em aparelhos iOs, o ideal é aguardar um mês para que as recomendações sejam mais assertivas. “Nesse sistema, é mais difícil puxar o histórico mês a mês”, explica Pretola.

As sugestões, escolhidas entre mais de 1 mil planos oferecidos por 11 operadoras, já levam em consideração as regras de tarifas de cada um. É possível analisar também planos familiares. Basta somar os perfis de cada membro da família no app.

Pretola diz que a economia média obtida com o plano de telefonia móvel com a ajuda do app é de 36%. “A maioria das pessoas têm um plano maior do que precisam”. Ele cita como exemplo um usuário que gastava cerca de 700 reais por mês em um plano familiar. Ao analisar o seu perfil e o de sua esposa e filhos, viu que deveria desembolsar, na verdade, 200 reais. “Ele tinha um plano de 30 gygabytes, mas usava muito o celular em ambientes com wi-fi e também o celular corporativo”.

Depois de adquirir um plano sugerido, o usuário pode continuar o app para monitorar as faturas. “Nós indicamos possíveis cobranças indevidas. Aparece o download de um app, aí perguntamos para o usuário se ele realmente adquiriu aquele serviço. Não são erros propositais: já trabalhamos em operadoras e sabemos que o sistema é muito complexo e pode dar margem para erros sim”.

Caso seja identificada a cobrança indevida, o Meu Plano instrui o usuário sobre como formalizar uma reclamação.

No próprio app é possível adquirir os planos sugeridos. O app apenas inicia o processo enviando as informações para a operadora. Ainda será necessário que os dados passem por uma análise de crédito e somente depois a aquisição do plano seja aprovada pela empresa de telefonia.