Apostas da Quina de São João, de R$ 130 milhões, terminam às 19h de hoje

São Paulo – A Quina de São João 2018, concurso 4.706, vai pagar o prêmio de 130 milhões de reais neste sábado (23) para quem acertar os cinco números do sorteio especial.

O sorteio será realizado às 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte da Caixa, que estará na festa de São João de Campina Grande (PB). As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país até às 19h de hoje.

Se o apostador aplicar o prêmio previsto de 130 milhões de reais na poupança, irá garantir uma renda mensal de mais de 750 mil reais, o equivalente a mais de 25 mil reais por dia.

O dinheiro também é suficiente para adquirir 52 imóveis no valor de 2,5 milhões de reais cada um, ou montar uma frota de 150 carros esportivos de luxo.

Como jogar

Para jogar na Quina de São João, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Ganha quem tiver dois, três, quatro ou cinco acertos.

Como nos demais concursos especiais —Dupla de Páscoa, Lotofácil da Independência e Mega da Virada—, o prêmio principal não acumula. Se não houver apostas vencedoras com cinco acertos, o prêmio principal será dividido entre os acertadores de quatro números —e assim sucessivamente. O jogo com 5 números custa 1,50 real.

Esta é a oitava edição da Quina de São João. No ano passado, 12 apostas dividiram o prêmio de 139,4 milhões de reais —11,6 milhões de reais para cada vencedor.