Apostar na Mega-Sena fica mais caro a partir de hoje

São Paulo – A Caixa reajustou os valores das apostas da loteria no final de outubro. Os novos valores entram em vigor a partir de hoje (11). Segundo o banco, as mudanças contribuirão para o aumento dos prêmios ofertados aos apostadores, tornando os jogos mais atrativos.

Quem quiser apostar no jogo da Mega-Sena terá que pagar o valor 4,50 reais. O preço anterior era de 3,50 reais. Além da Mega-Sena, outros sete jogos foram ajustados. Veja os valores abaixo:

Modalidade Lotérica Preço Anterior Novo Preço Mega-Sena R$ 3,50 R$ 4,50 Lotofácil R$ 2,00 R$ 2,50 Quina R$ 1,50 R$ 2,00 Lotomania R$ 1,50 R$ 2,50 Dupla Sena R$ 2,00 R$ 2,50 Timemania R$ 2,00 R$ 3,00 Loteca R$ 2,00 R$ 3,00 Lotogol R$ 1,00 R$ 1,50

Como apostar

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do país e também no portal Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Os correntistas da Caixa podem fazer apostas também por meio do internet banking. Basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. As apostas podem ser feitas das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Também é possível fazer apostas pela internet, no Portal Loterias Online. O apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. A pessoa escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal é de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia.