Aposentado tem até dia 30 para evitar suspensão do benefício

A tabela regressiva doé um dos incentivos tributários aos planos deEnquanto com a tabela progressiva as alíquotas de IR variam de 7,5% a 27,5% de acordo com o valor resgatado, com a tabela regressiva as alíquotas variam de 35% a 10%, de acordo com o tempo de investimento e independentemente acumulado. No entanto, a escolha de uma ou outra tabela depende do perfil do investidor. Entenda no vídeo quando a tabela regressiva é de fato melhor.