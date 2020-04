Aplicativos e central telefônica da Caixa ficam fora do ar

O aplicativo Caixa Tem, que permite acessar o auxílio de R$ 600 nas contas poupanças sociais, o app Caixa Habitação, único modo de pedir pausa do financiamento do imóvel, e a central telefônica da Caixa estão inoperantes nesta segunda-feira (20).

Os problemas começaram na sexta-feira (17), de acordo com depoimentos de clientes no site ReclameAqui.

Nesta segunda-feira o banco irá depositar a primeira parcela do auxílio emergencial para 4,2 milhões de trabalhadores via conta poupança social. Contudo, o valor só pode ser acessado pelo aplicativo, que não está funcionando.

No app Caixa Habitação, quem escolhe o botão para pausar o financiamento de imóveis por 90 dias é redirecionado para uma página que não completa o processo.

A central telefônica parece estar funcionando. Mas a cada momento que a opção de falar com um atendente é escolhida, após cerca de 8 minutos de espera a ligação é automaticamente desligada.

Procurada, a Caixa não mandou um posicionamento até a publicação da reportagem, nem deu perspectiva de quando os problemas serão resolvidos.

Veja abaixo o depoimento de alguns clientes do banco no site Reclame Aqui:

Incompetência

“Meu auxílio foi aprovado dia 17 verificado as 08h50 da manhã… Desde então a aplicativo Caixa Tem não funciona, gera vários tipos de erros e até o momento não consegui ter acesso ao meu dinheiro… Também entro em contato por telefone mas a ligação é derrubada, ou espero e ninguém me atende”.

Caixa Tem

“Já baixei e desinstalei o Caixa Tem inúmeras vezes. Agora o sistema do aplicativo está informando que o site esta indisponível. Meu auxilio já foi liberado desde o dia 14 e até o momento, eu não consegui transferir o dinheiro para outra conta. Eu só consegui entra uma vez no aplicativo que foi no domingo passado. Já não sei o que fazer para obter ajuda”.

App Caixa Tem não funciona

“Como colocam para receber um auxílio emergencial por meio que não funciona ? Meu dinheiro está disponível mas não consigo transferir porque o app não carrega e está com erro. Se é emergencial deveriam regularizar isso Entendo a demanda, mas desde o dia 15? Hoje é dia 20 e nada do app funcionar?”

Enganação

“Tem mais de três dias que tento entrar na Caixa tem, mas é impossível, Realmente para que isso ? Só para enganar o povo”.

Nenhum telefone é atendido

“Estou há mais de dois dias úteis tentando contato via telefone com as agências da Caixa Federal (Campo Bom, Novo Hamburgo e via 0800) sem êxito. Idependente do horário, nunca atendem. Sou grupo de risco e preciso informações sobre o saque do Seguro-Desemprego, data limite e melhor horário por questões de segurança. Mandei e-mail semana passada para vários endereços eletrônicos que tenho relacionados à Caixa, inclusive o da ouvidoria, e ninguém responde”.

