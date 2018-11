Aplicativo Renda Fixa lança comparador de fundos de investimento

São Paulo – O aplicativo Renda Fixa lançou um comparador de fundos de investimento gratuito, para ajudar investidores a escolher o fundo mais rentável de acordo com o seu perfil. A ferramenta mostra 14 mil fundos de renda fixa, ações, cambiais e multimercados.

A comparação facilita a visualização de diversos fundos em um mesmo gráfico. No app, o investidor insere o nome ou o CNPJ de até cinco fundos que deseja comparar no campo de busca e a ferramenta mostra as rentabilidades e os gráficos underwater, que mostram o tempo de duração e a grandeza de todas as perdas sofridas pelos fundos.

A ferramenta também mostra a volatilidade dos investimentos e a correlação entre eles. O usuário ainda pode comparar os rendimentos dos fundos com taxas de referência como o CDI ou o Índice Bovespa.

O aplicativo também lista os fundos de investimento por uma nota de 0 a 10, que representa a qualidade do fundo. Elaborada pela equipe do app, a nota considera variáveis como a rentabilidade e o índice sharpe, que avalia o risco da aplicação financeira.

Outras plataformas gratuitas também permitem comparar fundos para escolher o melhor investimento, como os sites dos robôs de investimentos Vérios e Magnetis, da corretora XP Investimentos e da assessoria Eu Quero Investir.