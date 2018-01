Apartamento em Nova York tem aluguel de US$ 100 mil

Pier Guerci, ex-presidente da divisão da Loro Piana nos EUA, não estava pronto para abrir mão de sua cobertura na Quinta Avenida.

Ele havia comprado em 2000 um conjunto de nove dependências de empregada no topo de um edifício de antes da guerra, demoliu a disposição original e passou oito anos construindo um duplex com vista para o Central Park.

O apartamento terminado, para o qual ele teve que estender o elevador do prédio e comprar os direitos de construção do edifício, tem três quartos, três banheiros e um lavabo espalhados por mais de 350 metros quadrados. Além disso, tem um terraço ajardinado de quase 260 metros quadrados com árvores, arbustos e flores.

“É uma espécie de oásis”, disse Guerci em uma entrevista por telefone. “É como estar no campo, mas estando em Nova York. É um lugar muito particular.” O apartamento, ele observa, tem três chuveiros ao ar livre.

Mas, quando abandonou seu trabalho na Loro Piana e tirou “um período sabático de alguns anos de [sua] carreira profissional” para viajar ao redor do mundo, Guerci não quis deixar seu apartamento vazio por vários anos nem vendê-lo. Em agosto, decidiu alugá-lo através da corretora Leighton Candler, da Corcoran Group.

O preço? São US$ 100.000 por mês, ou US$ 1,2 milhão por ano.

“Esse imóvel é insubstituível”, disse ele. “Há muitas coberturas diferentes na cidade, mas esta localização”, diz ele, “é algo único. Não é como o tipo de lugar no 60º andar com uma vista semelhante à de um helicóptero. A sensação é completamente diferente.”

Inquilino disposto

Apesar de tudo isso, porém, o apartamento ainda não encontrou um inquilino disposto a gastar mais de um milhão de dólares em aluguel por ano desde que foi listado. Houve interesse, diz Guerci, mas os potenciais inquilinos queriam fazer contratos de curto prazo e não puderam aceitar o período mínimo de um ano preferido pelo edifício.

O apartamento não está vazio, enfatiza ele, por causa do preço.

“Se você analisar alguns dos aluguéis de alto nível nos melhores hotéis, eles são substancialmente mais caros e nem sequer comparáveis”, diz Guerci. “Mas também, esta casa tem uma governanta diária, tem flores frescas todas as semanas e um jardineiro que cuida do terraço.”

A decoração é outro atrativo. Misa Poggi, uma arquiteta italiana que também decorou o interior das lojas Loro Piana em todo o mundo, trabalhou com Guerci no interior da casa. O imóvel foi devidamente descrito na New York Magazine, na New York Times Style Magazine e em outros lugares. Os escritores parecem particularmente fascinados com os painéis de caxemira azul escuro que Guerci instalou nas portas de seu closet.

Campo disputado

Talvez isso não baste no campo cada vez mais disputado do topo do mercado de aluguel de Nova York, diz Jonathan Miller, presidente e CEO da avaliadora Miller Samuel. “Há mais concorrência no segmento de luxo agora do que alguns anos atrás”, diz ele. “O mercado de apartamentos está inclinado para o luxo e o mercado de aluguel está inclinado para o luxo, então há mais ofertas.”

Embora a quantidade de apartamentos de luxo para alugar tenha aumentado, o número de locatários que podem pagar esses aluguéis permaneceu relativamente estável, diz Miller. “É simples: quantos locatários existem nesse patamar?”, pergunta ele. “Com certeza são poucos, mas eles existem.”