AO VIVO: Dicas, melhores ofertas e tudo para aproveitar a Black Friday

São Paulo — Nesta noite de quinta-feira começa o dia de maior movimento do ano no varejo brasileiro, a Black Friday 2018. A megapromoção já se iniciou em muitas lojas, mas deve atingir o maior número de ofertas na sexta-feira, 23 de novembro. EXAME reuniu dicas para você fazer bons negócios e não cair em armadilhas.

Veja nossos guias para escolher bem seu celular, televisor ou laptop; sites para comparar preços e ver se as ofertas são boas mesmo; e dicas para que a Black Friday não vire uma “Black Fraude”. Acompanhe, também, as melhores ofertas que nossa equipe garimpou (recarregue a página para ver as atualizações).

16h50 – Dois chopes grátis? É a Black Friday no Outback



Para a edição 2018 da Black Friday, o Outback Steakhouse decidiu “sextar”. A marca vai dar dois chopes grátis (Chopp Brahma 340ml) para quem comprar um dos aperitivos mais famosos da casa: uma Bloomin’ Onion, a famosa cebola gigante, ou uma Kookaburra Wings, as sobreasas de frango empanadas. A promoção, que começou ontem, é válida em todos os restaurantes da rede até o dia 23 de novembro. Os aperitivos estarão disponíveis também na versão Chipotle durante o período da promoção. Para participar, basta emitir o voucher disponível no site www.outback.com.br/blackfriday. É válida a utilização de um voucher (dois chopes) por mesa e apenas para consumo no restaurante. Além da promoção, o Outback vai dar um benefício na compra dos Gift Cards da marca. Os clientes que comprarem cartões de R$ 75 a partir da 0h da sexta-feira (23) ganham R$ 25 adicionais. Para ganhar, basta acessar o site https:// outback .com.br/giftcard/ , escolher o valor, realizar o pagamento e pronto: o crédito adicional vai automaticamente para o saldo do cartão. O benefício é cumulativo, ou seja, a cada R$ 75 comprados, a marca presenteará com mais R$ 25.

16h00 — Como não errar ao escolher um smartphone, televisor ou laptop

EXAME preparou três guias para você acertar na escolha de um aparelho eletrônico nesta Black Friday. Confira:

Smartphone

Televisor

Laptop

15h50 — EXAME também tem promoção

Neste mês você pode assinar o site EXAME pagando 10,95 reais mensais, pouco mais de um terço do preço regular. Ao assinar, você ganha acesso ilimitado às notícias, vídeos, dicas de especialistas e artigos de colunistas. Também ganha acesso ao conteúdo completo da revista EXAME, que é publicada inteira no site (com acesso restrito a assinantes) no mesmo dia em que chega às bancas.

15h40 — 10 sites para monitorar os menores preços

Confira nossa seleção de bons sites para verificar os preços nesta Black Friday. Eles ajudam você a fazer pesquisa de preços atuais e antigos, evitando que você caia em descontos “furados”.

15h30 — O que você precisa saber para se planejar para a Black Friday

Vai dar para achar de tudo em promoção nesta Black Friday, de ração de cachorro a passeio de helicóptero. Veja como aproveitar melhor essa megaliquidação do comércio.