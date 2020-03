AO VIVO — Como gerenciar riscos e oportunidades em tempo de coronavírus

A pandemia de coronavírus provocou um terremoto no mercado financeiro. No mundo inteiro, bolsas de valores desabaram, governos reduziram taxas de juros e imóveis e outros ativos perderam valor. No Brasil, as taxas de câmbio dispararam. Como você pode gerenciar os riscos trazidos pela volatilidade e aproveitar as oportunidades de ganho nesse cenário anômalo?

Esse é o tema deste debate da série exame.talks. Nele, cinco renomados especialistas do mercado financeiro discutem a questão: Luis Felipe Amaral, da Equitas, André Ribeiro, da Brasil Capital, Pedro Maia, da Família BTG Absoluto, Carlos Sequeira, do BTG Pactual e Ricardo Cavalieri, do BTG Pactual Digital.

Veja o vídeo ao vivo, começando às 19h30 nesta terça-feira (24 de março):