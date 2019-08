ANS suspende venda de mais 51 planos de saúde no país

São Paulo – A partir do dia 06 de setembro deste ano, 51 planos de saúde não poderão ser vendidos ou receber novos clientes em todo o país por determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Juntos, os planos atendem cerca de 278,6 mil beneficiários, que ganham a garantia à assistência regular.

A medida, anunciada nesta sexta-feira (30), é temporária e faz parte do Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento, que monitora o desempenho do setor e busca proteger o beneficiário.

Neste ciclo, referente ao 2º trimestre de 2019, a reguladora determinou a suspensão temporária da comercialização de planos de 10 operadoras em função de reclamações recebidas de consumidores no período. As queixas estão relacionadas à cobertura do plano, prazo máximo de atendimento e rede de profissionais, entre outros assuntos.

Acesse a lista de planos com comercialização suspensa.

Os planos suspensos só podem voltar a ser comercializados quando forem comprovadas melhorias.

Paralelamente à suspensão, a agência reguladora liberou a comercialização de 28 planos de saúde de 11 operadoras, que haviam sido suspensos em ciclos anteriores. A liberação indica que esses planos poderão voltar a ser vendidos para novos clientes a partir do dia 06/09/2019.