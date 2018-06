ANS suspende venda de 31 planos de saúde

São Paulo – A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu temporariamente a comercialização de 31 planos de saúde de 12 operadoras por conta de reclamações relacionadas à cobertura assistencial dos serviços.

A medida começa a valer na sexta-feira (8), e os cerca de 115,9 mil beneficiários dos planos suspensos continuam a ter assistência regular a que têm direito. Contudo, as operadoras só poderão voltar a vender esses planos para novos contratantes se comprovarem melhoria no atendimento.

A suspensão faz parte do Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento, realizado a cada três meses, O programa avalia as operadoras a partir das reclamações registradas pelos beneficiários nos canais da ANS. Nesse ciclo, foram consideradas as demandas (como negativas de cobertura e demora no atendimento) recebidas no 1º trimestre deste ano.

Entre janeiro e março, a ANS recebeu 15.655 reclamações em seus canais de atendimento. Dessas, 13.999 foram analisadas pelo programa.

Neste ciclo, houve a reativação de 33 planos de 16 operadoras. A partir do dia 8 esses produtos poderão ser comercializados novamente.

