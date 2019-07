ANS autoriza reajuste de até 7,35% nos planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) formalizou no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, dia 24, o aval para o reajuste máximo de 7,35% nas mensalidades de planos de saúde. De acordo com a decisão, que foi anunciada na terça-feira 23, o aumento poderá ser aplicado aos “planos privados de assistência suplementar à saúde, individuais e familiares, médico-hospitalares com ou sem cobertura odontológica” com vigência de 1º de maio de 2019 a 30 de abril de 2020.