Aluguel sobe 3,45% no primeiro semestre e fica acima da inflação

O valor médio do aluguel de imóveis no país subiu 0,36% em junho e completou o sétimo mês seguido de alta, segundo o Índice FipeZap. O indicador acompanha o preço médio de imóveis anunciados na plataforma para alugar em 11 cidades brasileiras.

Com isso, os aluguéis acumulam alta de 3,45% no primeiro semestre do ano, ficando acima da inflação no mesmo período, que foi de 2,23% pelo IPCA. Em 12 meses, o FipeZap aponta alta de 3,85% dos aluguéis, para uma inflação que foi de 3,37%.

Isso significa que os proprietários que alugam seu imóvel estão voltando, aos poucos, a ter ganhos reais, depois de momentos em que os reajustes não conseguiam recompor as perdas com a inflação. A inflação especialmente baixa tem ajudado a aliviar essas margens – em junho, ela foi praticamente zero (o IPCA avançou 0,01% no mês).

Preço por cidade

Em junho, 8 das 11 cidades monitoradas pelo Índice FipeZap registraram alta acima da inflação do mês no preço do aluguel residencial, com destaque para Florianópolis (1,27%) e São Paulo (0,87%). As outras três tiveram queda: Rio de Janeiro (-0,08%), Recife (-0,43%) e Belo Horizonte (-0,52%).

No semestre, Florianópolis (9,20%) e Brasília (7,16%) lideram as altas, enquanto Salvador (1,58%) e Belo Horizonte (1,62%) têm as variações mais baixas. Em São Paulo, o preço médio do aluguel subiu 4,74% no semestre e, no Rio de Janeiro, 1,75%.

Quanto menor a variação, maior tende a ser o poder de barganha do locatário na hora de negociar o preço ao alugar um imóvel ou renovar o contrato.

A seguir, confira o preço médio do metro quadrado anunciado para locação e a variação dos preços nas 11 cidades pesquisadas pelo Índice FipeZap:

Preço médio (R$/m²) Variação em junho Variação no 1º semestre Variação em 12 meses São Paulo R$ 38,50 0,87% 4,74% 5,57% Rio de Janeiro R$ 30,64 -0,08% 1,75% -1,32% Brasília R$ 28,95 0,07% 7,16% 7,74% Recife R$ 27,74 -0,43% 2,40% 5,48% Florianópolis R$ 25,22 1,27% 9,20% 11,88% Porto Alegre R$ 23,05 0,57% 1,82% 2,10% Salvador R$ 21,65 0,60% 1,58% 2,59% Belo Horizonte R$ 21,49 -0,52% 1,62% 5,36% Curitiba R$ 19,02 0,76% 5,84% 11,16% Fortaleza R$ 16,63 0,86% 5,67% 4,30% Goiânia R$ 16,54 0,65% 1,94% 1,69%

Retorno do investimento em imóveis

Em junho, o retorno médio daqueles que optaram por alugar seu imóvel foi de 4,6% em um ano, de acordo com o FipeZap, já ligeiramente acima do retorno de 4,43% registrado em 2018.

A rentabilidade do aluguel é uma maneira de comparar o retorno de quem investiu na compra e aluguel de um imóvel com os ganhos que poderia ter caso tivesse o mesmo dinheiro em outros investimentos.

A conta é feita por meio da divisão entre o preço médio de locação mensal e o preço médio de venda mensal. A taxa ao ano é obtida multiplicando-se o resultado por 12.

Apesar de estar crescendo, o retorno do aluguel de imóveis ainda está abaixo da taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 6,50% ao ano, o menor nível de sua história.

Como a Selic serve de referência para os investimentos de renda fixa no país, isso significa que ainda é possível encontrar outras opções de renda fixa no mercado financeiro mais atraentes do que o aluguel de imóveis.