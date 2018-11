Aluguel residencial sobe 2,02% no ano até outubro, menos que a inflação

De acordo com o Índice FipeZap de Locação Residencial – que acompanha o preço de aluguel de imóveis em 15 cidades brasileiras – o valor médio de locação de imóveis residenciais encerrou outubro com estabilidade frente a setembro, com ligeira queda de -0,04%.

No mesmo período, a inflação medida pelo IPCA do IBGE foi de 0,45%. Portanto, os aluguéis estão perdendo para os demais preços da economia. Ou seja, o mercado segue favorável para quem procura um imóvel para alugar ou para renegociar reajustes de aluguéis antigos.

O levantamento considera apenas aluguéis novos, já que os contratos firmados são corrigidos pela inflação, em geral pelo IGP-M, que subiu em torno de 10% em 12 meses.

No ano, o Índice FipeZap de Locação acumula alta nominal de 2,02% até outubro, variação inferior à inflação, de 3,84%. Considerando os últimos 12 meses, os aluguéis novos acumulam alta nominal de 1,97%, variação inferior à inflação medida pelo IPCA, de 4,59%.

Em outubro, 8 das 15 cidades monitoradas pelo Índice FipeZap apresentaram alta igual ou superior a 0,10% no preço médio do aluguel residencial no mês, com destaque para as variações observadas em São Bernardo do Campo (+2,98%), Belo Horizonte (+0,99%) e Florianópolis (+0,61%) Já entre as cidades que registraram queda nos preços de locação residencial em outubro vale citar Santos(-0,60%), Rio de Janeiro (-0,43%) e Recife (-0,33%).

No acumulado do ano, entre as 15 cidades monitoradas, apenas três registraram recuo no preço nominal: Fortaleza (-2,95%), Rio de Janeiro (-2,81%) e Niterói (-1,89%). Entre as cidades que acumularam alta nominal de preço, as maiores variações foram observadas em: São Bernardo do Campo (+7,38%),Recife (+7,22%) e Curitiba (+5,54%).

Já em 12 meses, o destaque de alta são as cidades de Recife (+8,51%), Curitiba (+7,09%) e São Bernardo do Campo (+6,77%). Já entre as cidades que apresentaram queda nominal de preço estão Fortaleza (-3,92%): Niterói (-3,90%),e Rio de Janeiro (-3,66%).

Preço médio do aluguel

O preço médio do aluguel residencial em outubro nas cidades monitoradas foi de R$ 28,50 por metro quadrado. Entre elas, São Paulo foi a cidade com o maior valor médio de locação por metro quadrado (R$ 36,87), seguida por Rio de Janeiro (R$ 30,31) e Distrito Federal (R$ 29,44).

Já entre as cidades com menor valor de aluguel por metro quadrado entre as monitoradas pelo Índice FipeZap estão Fortaleza (R$15,67), Goiânia (R$15,85) e Curitiba (R$18,04).

Rentabilidade média do aluguel

Comparando-se o preço médio de locação com o preço médio de venda dos imóveis, é possível obter uma medida da rentabilidade para o investidor que opta por alugar seu imóvel. O indicador é relevante, em particular, para se avaliar a atratividade do mercado imobiliário em relação a outras opções de investimento disponíveis, lembra a Fipe. Com ligeiro aumento frente a 2017,o retorno médio anualizado do aluguel manteve-se em 4,4% em outubro.

O Índice FipeZap de Locação Residencial, desenvolvido em conjunto pela Fipe e pelo portal ZAP, acompanha o preço médio do m² de apartamentos prontos em 15 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na internet. A metodologia utilizada para o cálculo do Índice FipeZap encontra-se disponível no site da Fipe.

*Este texto foi publicado originalmente no site Arena do Pavini.