Aluguéis sobem mais do que a inflação em fevereiro, de acordo com FipeZap

O preço médio dos aluguéis de imóveis residenciais no país teve alta nominal de 0,51% em fevereiro, superando a inflação do período de 0,25%, de acordo com informações compiladas pelo Índice FipeZap de Locação Residencial. Brasília foi a capital dentre as 11 monitoradas pelo indicador que apresentou a maior alta, de 1,24%, seguida por Salvador com 0,85% e São Paulo com 0,70%. Apenas duas capitais registraram queda: Fortaleza com recuo de 0,86% e Porto Alegre com retração de 0,13%.

Em 12 meses, as locações acumulam uma alta nominal de 4,75%, ficando acima, portanto, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mesmo período, de 4,01%. Nessa janela temporal, Florianópolis registra o maior aumento nominal de 14,57%, seguido por Curitiba com 13,31% e Porto Alegre com 7,58%. Em contrapartida, Salvador é a única dessa lista a registrar ligeira queda nominal no preço do aluguel residencial, com recuo de 0,14%. Exame Research — 30 dias grátis da melhor análise de investimentos Com base em dados das 25 cidades monitoradas pelo índice, o preço médio do aluguel encerrou o primeiro bimestre em 30,06 reais por metro quadrado. São Paulo é a capital com o preço médio de locação residencial mais alto, de 40,01 reais por metro quadrado, seguido por Brasília com 31,19 reais e Rio de Janeiro com 30,70 reais. Na outra ponta, estão Fortaleza com 17,18 reais o metro quadrado, Goiânia com 17,30 reais e Curitiba com 21,18 reais. Já o retorno médio do aluguel residencial anualizado – calculado a partir do preço médio de locação e do valor de venda – ficou em 4,77% em fevereiro (alta de 0,27 ponto percentual em 12 meses). Rentabilidade do aluguel por cidade (anualizado / em %) Cidade Rentabilidade Santos (SP) 7,23 Praia Grande (SP) 7,11 Barueri (SP) 6,38 Recife (PE) 5,74 São José dos Campos (SP) 5,47 São Paulo (SP) 5,32 São José (SC) 5,3 Salvador (BA) 5,26 Guarulhos (SP) 5,24 Brasília (DF) 5,06 Pelotas (RS) 5,04 São Bernardo do Campo (SP) 5,03 Ribeirão Preto (SP) 4,99 Porto Alegre (RS) 4,92 Santo André (SP) 4,91 Campinas (SP) 4,8 Goiânia (GO) 4,79 Média das 25 cidades 4,77 Joinville (SC) 4,7 São José do Rio Preto (SP) 4,65 Florianópolis (SC) 4,5 Curitiba (PR) 4,22 Rio de Janeiro (RJ) 3,9 Belo Horizonte (MG) 3,9 Fortaleza (CE) 3,54 Niterói (RJ) 3,5