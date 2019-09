Aluguéis ficam estáveis em agosto e sobem 3,87% em um ano

São Paulo — A variação no valor dos aluguéis residenciais ficou perto da estabilidade em agosto, com leve alta de 0,07% no mês, de acordo com índice FipeZap, que monitora os preços de anúncios em 25 cidades do país.

A variação ficou abaixo da inflação do mês, que foi de 0,11% pelo IPCA, índice oficial de preços. Com isso, em termos reais, o valor médio dos aluguéis ficou 0,04% menor.

De janeiro e agosto, a alta acumulada é de 3,61%, acima dos 2,54% medido pelo IPCA nos mesmos meses.

Em 12 meses, o aluguel médio monitorado pelo FipeZap subiu 3,87%, pouco acima da inflação de 3,43% no mesmo período. Isso significa que a locação teve um aumento real médio de 0,43% em um ano, já desconsiderados os efeitos da inflação.

O preço médio da locação por metro quadrado, em agosto, foi de R$ 28,98.

Entre as 11 capitais monitoradas, São Paulo (39,05 reais por metro quadrado) Rio de Janeiro (30,31 reais/metro quadrado) e Brasília (28,74 reais/metro quadrado) continuaram, em agosto, liderando a lista dos alugueis mais caros.

Na outra ponta, Goiânia (16,42 reais), Fortaleza (16,72 reais) e Curitiba (19,34 reais) registraram os menores valores por metro quadrado para locação.