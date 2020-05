Alt.bank lança conta digital para classe C que dá acesso à consulta médica

A plataforma digital alt.bank lança nesta sexta-feira uma conta digital que permite que os clientes agendem consultas médicas por um valor acessível. A iniciativa é voltada principalmente para pessoas das classes C e D que não possuem plano de saúde nem conta bancária.

A conta alt.bank Saúde+ tem custo fixo de 15 reais por mês, e o usuário cadastrado pode ser atendido por um médico da plataforma Dr. Consulta por 40 reais – quase um terço do valor cobrado normalmente. “Os atendimentos são feitos via chamada de vídeo pelo WhatsApp”, explica Fábio Silva, diretor-geral da empresa que tem atualmente 100.000 clientes.

“Por mais 11 reais mensais, é possível incluir dependente menor de 18 anos para que também tenha acesso a atendimento médico do Dr. Consulta.” Atualmente, cerca de 75% da população não têm convênio médico e dependem do sistema único de saúde (SUS).

Outra vantagem da conta digital é que os clientes entram automaticamente em um programa de cashback. Assim, dependendo do valor pago no cartão de débito ou de crédito pré-pago, o estorno dos gastos pode cobrir parcial ou totalmente o custo mensal da conta de 15 reais. Ao todo, o alt.bank tem parceria com mais de 200 varejistas no país, tais como Carrefour, Casas Bahia, Avon, Polishop, Renner, Marisa, entre outros.

A conta alt.bank Saúde+ permite ainda que o cliente faça dois saques e emita 20 boletos gratuitamente por mês. Além disso, o dinheiro que fica na conta rende 95% do CDI.