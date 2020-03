Airbnb amplia política de cancelamentos para coronavírus

O Airbnb, maior empresa global de compartilhamento de casas, anunciou a ampliação, para o mundo todo, da Política de Causas de Força Maior para o coronavírus (COVID-19).

A política permite que anfitriões e hóspedes cancelem reservas sem custos ou penalidades e se aplica a reservas de acomodações e Experiências do Airbnb feitas até 14 de março de 2020, com datas de check-in entre 14 de março de 2020 e 14 de abril de 2020.

As últimas notícias da pandemia do novo coronavírus:

A atualização abrange todos os países e regiões do mundo, com exceção das viagens domésticas na China continental, que devem retornar às regras normais em 1º de abril.

O Airbnb já disponibilizou outras ferramentas para ajudar anfitriões e hóspedes a lidar com as incertezas e atender às suas necessidades de cancelar ou adiar planos de acomodar pessoas ou de viajar, como as Reservas Mais Flexíveis.