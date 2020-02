Ainda vale a pena investir no Tesouro para a reserva de emergência?

Dúvida do leitor: “Comecei há pouco tempo a fazer a minha reserva de emergência, com aplicações em títulos do Tesouro. A minha dúvida é: ainda vale a pena investir em títulos do Tesouro para compor a reserva de emergência?”

Resposta de André Chede, CFP®:

Prezado leitor,

A resposta é sim!

Nesse caso, o título indicado é o Tesouro Selic, uma vez que é corrigido com base nos juros básicos da economia. Os Títulos Prefixados e os em IPCA não são adequados por conta da oscilação de preço, que é maior quanto mais longo for o vencimento do título.

O propósito de compor uma reserva de emergência é usar o valor para necessidades inesperadas, como gastos com saúde, perda de emprego, entre

outros.

Então você deve buscar principalmente duas características nesse investimento:

– Segurança, pois é preciso proteger o valor contra riscos de oscilação e perda do capital;

– E liquidez para que o dinheiro esteja disponível sempre que você precisar.

Em relação à liquidez, vale lembrar que o pagamento do resgate do Tesouro Selic ocorre no dia seguinte à solicitação. Uma outra opção que pode ser considerada são os Fundos DI que têm taxas de administração baixas.

Naturalmente existe uma preocupação com a rentabilidade, ainda mais no cenário atual de juros baixo, mas não é o fator mais importante neste caso.

Devemos considerar principalmente três fatores para a escolha de um investimento: segurança, liquidez e retorno, sendo que você irá optar pelos

critérios que mais te interessam naquele momento.

Se você quer segurança e liquidez, deverá abrir mão de um maior potencial de retorno, ou se você quer mais retorno, provavelmente terá que renunciar à liquidez ou à segurança.

Uma dúvida comum é qual o valor necessário para deixar na reserva de emergência.

Não existe uma conta exata, até porque cada pessoa possui gastos e necessidades diferentes, mas existe uma ideia bastante difundida por planejadores financeiros é que a reserva deve ser equivalente a pelo menos seis vezes o seu gasto mensal. Então se o seu gasto mensal for de 3 mil reais, por exemplo, essa reserva deve ser de 18 mil reais.

A construção da reserva de emergência é uma das primeiras etapas de um planejamento financeiro inteligente.

Parabéns por ter dado esse importante passo, e boa sorte na construção do seu patrimônio.

