Agências do INSS têm dificuldades técnicas nesta quarta

São Paulo – As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em São Paulo estão com dificuldades técnicas nesta quarta-feira, 20, conforme relatos do Sindicato dos trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no Estado de São Paulo (Sinssp).

“Desde às 8h, recebemos informações de que a rede de informática utilizada pelas agências está com alguns problemas técnicos”, disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o diretor do Sissp, Laercio Duque.

Ele refutou a possibilidade de as agências estarem fechadas por causa da apresentação da proposta de reforma da Previdência, no período da manhã, pelo governo de Jair Bolsonaro (PSL). “Não tem nada a ver. Não é paralisação em relação à reforma da Previdência, mas sim por causa da rede de comunicação”, declarou.

A assessoria de imprensa do INSS em Brasília e São Paulo está apurando a situação das agências na capital paulista e também rejeita a possibilidade de que as agências estejam fechadas em protesto por causa da reforma.