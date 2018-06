Agências de viagens oferecem descontos de até 68% para as férias de julho

São Paulo – Faltam menos de duas semanas para o início das férias de julho. De olho em quem ainda não se planejou para aproveitar o período de folgas dos filhos, agências de viagens oferecem até 68% de desconto na compra de passagens aéreas, no preço de hospedagem e também em pacotes.

O desconto máximo de 68% é obtido em diárias no Aram Mar Hotel, em Natal. Com sistema all inclusive e gratuidade na hospedagem para uma criança, o valor das diárias no hotel diminui de 1.371 reais por pessoa para 434 reais na Submarino Viagens.

Em Porto Seguro, as diárias chegam a ter 52% de desconto na agência em hotel com meia pensão que oferece isenção na hospedagem para duas crianças. Os valores caem de 976 reais por pessoa para 472 reais.

Na CVC, destinos no Nordeste também oferecem descontos na hospedagem, que chegam a 40%. É o caso de Natal (RN) e Porto de Galinhas (PE), onde as diárias por pessoa saem por 297 reais (com pensão completa) e 131 reais (com café da manhã), respectivamente.

Passagens aéreas também têm preços reduzidos na Submarino. Um desconto de 40% é obtido em bilhetes para Ilhéus, na Bahia, que caíram de 1,2 mil reais para 708 reais por pessoa. Já para Santiago, no Chile, os valores diminuíram de 1.324 reais para 997 reais, uma redução de 25%.

Há também pacotes promocionais. Na Azul Viagens, um pacote de cinco dias para o Rio de Janeiro com saída no dia 18 de julho baixou de 1.182 reais para 780 reais por pessoa, um desconto de 34%. Pacotes para Bonito e Foz do Iguaçú também estão com preços mais baixos na agência.

As agências também oferecem promoções em pacotes internacionais, que ficaram em segundo plano após a alta do dólar ter assustado viajantes.

O desconto em diárias para destinos como Punta Cana é de até 30% na CVC. Em Punta Cana, a diária pode sair por 301 reais por pessoa.

Para manter a demanda por destinos internacionais, a CVC também opera com câmbio reduzido para dólar e euro desde o final de abril. A cotação praticada em vagens para América do Sul, América do Norte e Caribe é de 3,59 reais, enquanto para destinos europeus, em viagens nos formatos de circuito, a cotação está fixada em 4,19 reais, cerca de 8% menor do que a cobrada atualmente.

De acordo com Viviane Piovarcsik, gerente de vendas da CVC, por conta da instabilidade do dólar muitos fornecedores de destinos internacionais anteciparam promoções. “Também buscamos oferecer um pacote mais completo, com passeios já inclusos, para que o viajante possa planejar melhor o quanto irá gastar nos destinos e não ter muito prejuízo com eventuais oscilações das moedas”.

A promoção de câmbio reduzido da CVC pode ser suspensa a qualquer momento caso o câmbio oscile muito, diz Viviane. “Apesar de ser oferecida desde abril, ela já foi suspensa algumas vezes para eventuais ajustes”.

Além de descontos, como forma de elevar a demanda as operadoras de turismo também oferecem gratuidade para crianças de até 12 anos, uma promoção já recorrente nesta época do ano. Em pacotes rodoviários, as crianças podem ter isenção total, enquanto em pacotes aéreos elas só pagam pelas passagens.

As promoções acontecem de última hora porque as agências de viagens vêm notando uma indecisão entre os viajantes. “A greve dos caminhoneiros trouxe mais insegurança para quem pretende viajar. Além disso, vemos que a decisão pelo destino acontece mais tarde porque os viajantes com orçamento mais apertado estão caçando oportunidades”, diz a gerente de vendas da CVC.

Veja abaixo opções de pacotes, diárias e passagens promocionais oferecidas pelas agências de viagens para julho:

Pacotes

CALDAS NOVAS

Parque Caldas Novas Parque Caldas Novas

Benefício: 2 crianças de até 12 anos não pagam nada

Saídas: 7, 14, 21 e 28 de julho (São Paulo. Belo Horizonte, Brasília e Goiânia)

Duração: 4 noites

Valor: a partir de R$ 1.238 por pessoa em apartamento duplo

Inclui: Transporte rodoviário saindo de São Paulo, 4 noites de hospedagem no hotel Golden Dolphin Express com café da manhã + guia + passeios em Caldas Novas, Lagoa Quente e Hot Park ( não inclui ingressos ) + 1 café da manhã no percurso de ida e 1 refeição durante o percurso de retorno.

Quem leva: CVC

Informações: http://www.cvc.com.br e 3003-9282

SANTIAGO

–

Benefício: desconto de 16% no preço do pacote

Duração: 7 noites

Saída: 23 de julho

Valor: de R$ 2.192 por R$ 1.827 por pessoa em apartamento duplo

Inclui: passagem aérea ida e volta e 7 noites de hospedagem no hostel Casa Aborigen com café da manhã

Quem leva: Submarino Viagens

Informações: http://www.SubmarinoViagens.com.br e 3003-2989

RIO DE JANEIRO

Vista aérea da praia de Copacabana e Ipanema, no Rio de Janeiro Vista aérea da praia de Copacabana e Ipanema, no Rio de Janeiro

Benefício: desconto de 34% no preço do pacote

Duração: 5 dias/4 noites

Saída: 18 de julho (São Paulo)

Valor: de R$ 1.182 por pessoa para R$ 780 por pessoa em apartamento duplo

Inclui; hospedagem em hotel três estrelas, café da manhã e tour ao Maracanã com visita interna

Quem leva: Azul Viagens

Informações: http://www.azul.com.br

Hospedagem

PORTO DE GALINHAS

Porto de Galinhas Porto de Galinhas

Benefício: desconto de 40% na hospedagem no Tabaobi Smart Hotel com café da manhã e gratuidade na hospedagem para uma criança de até 10 anos

Valor: de R$ 221 por R$ 130 a diária, por pessoa, em apartamento duplo

Quem leva: CVC

Informações: http://www.cvc.com.br e 3003-9282

BARILOCHE

–

Benefício: uma criança não paga nada

Saída: 4 de julho

Duração: 8 dias / 7 noites

Valor: a partir de R$ 5.771 por adulto

Inclui: passagem aérea em voo direto saindo de São Paulo, 7 noites de hospedagem com café da manhã no hotel Panamericano Bariloche e traslado de chegada e saída

Quem leva: CVC

Informações: http://www.cvc.com.br e 3003-9282

ÁFRICA DO SUL

Cidade do Cabo, na África do Sul Cidade do Cabo, na África do Sul

Benefício: 50% de desconto na parte terrestre para o segundo passageiro até o dia 30 de junho

Duração: 6 noites

Saída: 6, 13, 20 e 27 de julho

Valor: 1º passageiro a partir de US$ 818 | 2º passageiro paga US$ 418

Inclui: 6 noites de hospedagem (1 noite em em Joanesburgo com café da manhã, 2 noites em White River com meia pensão e 3 noites na Cidade do Cabo com café da manhã, transporte de chegada e saída entre Joanesburgo e a área do Kruger Park; parada no cânion do Blyde River e em God´s Window; safári de dia inteiro no parque Kruger e visita panorâmica a Pretória

Quem leva: CVC

Informações: http://www.cvc.com.br e 3003-9282

PUNTA CANA

Punta Cana (República Dominicana) Punta Cana (República Dominicana)

Benefício: desconto de 30% na hospedagem no Hotel Catalonia Bávaro Beach com sistema all inclusive e gratuidade na hospedagem para uma criança com até 6 anos

Valor: de R$ 442 por R$ 301 a diária, por pessoa, em apartamento duplo

Quem leva: CVC

Informações: http://www.cvc.com.br e 3003-9282

FOZ DO IGUAÇU

–

Benefício: desconto na diária de hospedagem no Mirante Hotel com café da manhã

Valor: de R$ 611 por R$ 142 a diária em apartamento duplo (ou seja, valor considera 2 pessoas)

Quem leva: Submarino Viagens

Informações: http://www.SubmarinoViagens.com.br e 3003-2989

NATAL

Benefício: desconto de 68% na diária de hospedagem no Aram Mar Hotel com sistema all inclusive e gratuidade na hospedagem para uma criança

Valor: de R$ 1.371 por pessoa por R$ 434 a diária em apartamento duplo

Quem leva: Submarino Viagens

Informações: http://www.SubmarinoViagens.com.br e 3003-2989

PORTO SEGURO

Benefício: desconto de 52% na diária de hospedagem no Sueds Plaza Hotel com meia pensão e gratuidade na hospedagem para 2 crianças

Valor: de R$ 976 por pessoa por R$ 472 a diária em apartamento duplo

Quem leva: Submarino Viagens

Informações: http://www.SubmarinoViagens.com.br e 3003-2989

Passagens aéreas

ILHÉUS (BA)

Benefício: desconto de 41% na passagem aérea de ida e volta voando a partir de São Paulo no dia 9 de julho e retorno no dia 16 de julho

Valor: de R$ 1.200 por R$ 708, por pessoa

Quem leva: Submarino Viagens

Informações: http://www.SubmarinoViagens.com.br e 3003-2989

SANTIAGO

Benefício: desconto de 25% na passagem aérea de ida e volta voando com saída de São Paulo no dia 15 de julho e retorno no dia 31 de julho

Valor: de R$ 1.324 por R$ 997, por pessoa

Quem leva: Submarino Viagens

Informações: http://www.SubmarinoViagens.com.br e 3003-2989