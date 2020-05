Caixa antecipa hoje saque do auxílio para nascidos em setembro e outubro

Por conta de longas filas e aglomerações de pessoas nas agências pelo país, a Caixa resolveu abrir 902 agências neste sábado (2), até às 14h, para atender beneficiários nascidos de janeiro a outubro que recebem o auxílio emergencial pela poupança social digital do banco e optaram por realizar o saque em espécie. Contudo, a abertura excepcional voltou a formar filas em diversas agências no país.

A abertura neste sábado permitirá a antecipação do calendário do saque em espécie, contribuindo para o escalonamento no atendimento a quem recebe o auxílio. Esses trabalhadores só poderiam realizar o saque em espécie do dinheiro a partir de segunda-feira (4). A data para os nascidos em novembro e dezembro está mantida na terça-feira (5).



Consulte as agências que estarão abertas.

Medidas para redução de filas

O banco diz que tem feito esforços para otimizar e acelerar o atendimento em seus canais físicos e digitais. Ressalta a importância de apenas buscarem as agências aqueles usuários que precisam realizar serviços essenciais ou os beneficiários que receberam o auxílio na poupança social digital e desejam fazer o saque em espécie.

A prioridade ainda é manter o atendimento digital, por meio do cadastramento por app, site e a movimentação do benefício pelo Caixa Tem (baixe para aparelhos com sistema operacional Android ou iOs). Dessa forma, o banco reforça o pedido para que a população só se dirija às agências em último caso.

Aqueles que receberam o crédito por meio da poupança digital Caixa podem pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras, bem como fazer transferências para outros bancos por meio do aplicativo Caixa Tem.

É importante esclarecer que os beneficiários do auxílio emergencial que receberam o crédito em poupança da Caixa podem movimentar o valor digitalmente pelo Internet Banking ou mesmo utilizando o cartão de débito em suas compras.

Os beneficiários do Bolsa Família elegíveis para o auxílio recebem o crédito no mesmo calendário e na mesma forma do benefício regular, por meio do cartão Bolsa Família nos canais de autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui; ou por crédito na conta Caixa Fácil.

Para quem busca informações sobre o cadastro, os canais são o aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial, o site auxilio.caixa.gov.br e a central telefônica exclusiva 111.