Agências da Caixa abrem neste sábado para saque do FGTS

São Paulo – As agências da Caixa abrirão neste sábado (14) das 9h às 15 horas para atendimento dos clientes que desejam sacar até R$ 500 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Na próxima segunda-feira (16) e terça-feira (17), as agências do banco terão também o horário estendido por duas horas. Dessa maneira, as agências, que normalmente abrem às 11h, vão iniciar o atendimento às 9h. Aquelas que abrem às 10h, iniciarão os trabalhos às 8h e as que abrem às 9h, atenderão a partir das 8h e terão uma hora a mais ao final do expediente. No caso de agências que abrem às 8h, serão duas horas a mais ao final do horário de atendimento.

Em transmissão realizada pelas redes sociais na última quinta-feira (12), Valter Nunes, vice-presidente de Distribuição, Atendimento e Negócios da Caixa, afirmou que o banco irá avaliar o movimento desses dias para ver se abrirão mais calendários especiais nas próximas semanas.

Saque do FGTS

Os saques de até 500 reais do FGTS tiveram início na última sexta-feira (13). Nesse primeiro momento, o valor será depositado automaticamente para pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril, que têm conta poupança na Caixa.

Os repasses serão feitos até 31 de março de 2020, conforme a data de nascimento dos beneficiários. Aqueles com data de aniversário em maio, junho, julho e agosto, recebem a partir do dia 27 de setembro de 2019. Para trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento será feito a partir do dia 9 de outubro de 2019.

Segundo a Caixa, cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão o crédito automático na conta poupança. Os clientes do banco que não quiserem retirar o dinheiro têm até 30 de abril de 2020 para informar a decisão em um dos canais divulgados pela Caixa: site, Internet Banking ou aplicativo no celular.

Quem não tem poupança na Caixa

Quem não possui poupança na Caixa seguirá outro cronograma de pagamento, que terá início em outubro (veja calendário abaixo). Para quem possui cartão e senha do cidadão, o saque pode ser feito nos terminais de autoatendimento. Os saques de até 100 reais poderão ser realizados em casas lotéricas, mediante apresentação de documento de identidade original com foto e número do CPF.