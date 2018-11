Aéreas vendem passagens a partir de R$ 95 na Black Friday

São Paulo – Já programou as férias do ano que vem? A Black Friday, realizada nesta sexta-feira (23) pode ser um bom momento para comprar passagens aéreas para o destino desejado. As principais companhias aéreas (Latam, Gol e Azul) oferecem bilhetes promocionais que partem de 95 reais o trecho.

É o caso da Latam, que oferece a tarifa em voos domésticos, na classe econômica e, já com taxas inclusas. As viagens devem ser realizadas de fevereiro a junho de 2019. Em voos internacionais, os preços partem de 602 reais ida e volta. Os bilhetes em oferta na empresa estarão disponíveis até as 23h59 deste domingo (25) ou enquanto houver assentos.

Entre os destinos nacionais, é possível encontrar bilhetes a partir de 95 para voos entre São Paulo/Guarulhos e Bauru. Para voos de Brasília a Rio de Janeiro/Santos Dumont, a promoção conta com passagens a partir de 107 o trecho, com taxas.

Em voos internacionais, o cliente encontra ofertas de 602 reais para destinos na América do Sul, especificamente entre Porto Alegre a Santiago. Do Rio de Janeiro/Galeão para Buenos Aires, há bilhetes a partir de 625 reais, e de São Paulo/Guarulhos a Montevidéu (Uruguai), a partir de 768 reais.

Para os Estados Unidos também há tarifas especiais. Para Miami, com saídas de Fortaleza ou Salvador, é possível encontrar passagens a partir de 1.240 reais e 1.463 reais, respectivamente.

Os interessados em visitar a Europa podem encontrar tarifas a partir de 2.113 reais de São Paulo/Guarulhos para Roma (Itália). Para Barcelona (Espanha), os bilhetes saem a partir de 2.398 reais, com saídas de São Paulo/Guarulhos.

Para os destinos da Oceania, há tarifas a partir de 3.390 reais (ida e volta, com taxas), de Porto Alegre a Melbourne (Austrália), e a partir de 3.955 reais de São Paulo/Guarulhos para Auckland (Nova Zelândia).

Todos os valores promocionais oferecidos pela Latam são para voos de ida e volta e já incluem taxas. Os bilhetes aéreos em promoção podem ser adquiridos pelo site, lojas Latam, Latam Travel, agências de viagem ou pelo site da Multiplus. O valor pode ser parcelado em até 12 vezes.

Já a Gol oferece passagens para quase todos os trechos de volta em viagens nacionais operados pela empresa, com exceção de Fernando de Noronha e Jericoacoara, podem ser encontradas na tarifa “Promo” com o valor de 129 reais (em voos diretos) e 199 reais (com conexão), já com taxas.

As tarifas promocionais podem ser encontradas para passagens emitidas de ida e volta, com estadia mínima de duas noites ou um sábado, em viagens realizadas entre 4 de fevereiro e 28 de junho de 2019. O período de vendas vai até às 8h da segunda-feira (26), e todas as promoções podem ser adquiridas via site e agências de viagem. O pagamento pode ser feito em até 5 vezes sem juros, no cartão.

A Azul oferece um código promocional, o “AZUL20”, válido até o dia 25 às 23h59. Com ele, poderão ser aplicados descontos de até 20% em passagens domésticas para os mais de 100 destinos da Azul no Brasil. O TudoAzul, programa de vantagens da Azul, dará descontos de até 35% para resgates em trechos domésticos, até 15% nos trechos internacionais e até 60% de desconto em produtos no Shopping TudoAzul.