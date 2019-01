Administradora de carteiras não está autorizada a operar, alerta CVM

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio da Deliberação CVM 807, comunicou ontem (23) ao mercado e ao público em geral que Jacques Levy Eskenazi e a Esk Partners Investimentos e Participações Ltda não estão autorizados a prestar serviços de administração de carteiras de valores mobiliários e de consultoria de valores mobiliários.

A chamada “stop order” veio depois que a autarquia verificou indícios de que o site http://www.eskpartners.com.br oferecia publicamente no Brasil esses serviços, sem ter registro na Comissão, como exige a regulamentação brasileira. Sendo assim, a CVM determinou a imediata suspensão da veiculação no Brasil de qualquer oferta de serviços dessa natureza.

Em caso de descumprimento, Jacques Levy Eskenazi e Esk Partners Investimentos e Participações Ltda estarão sujeitos à aplicação de multa cominatória diária no valor de R$ 5.000,00, sem prejuízo da responsabilidade pelas infrações já cometidas antes da publicação da citada deliberação, com a imposição da penalidade cabível, nos termos do art. 11 da Lei 6.385/76, após o regular processo administrativo sancionador.

Alocação de ativos e assessoria de investimentos

Em seu site, a Esk Partners diz que suas principais atuações são:

“Desenvolvimento de Cenários Macroeconômicos: a partir das premissas adotadas pelo Departamento de Economia da ESK Partners, a área de Advisory desenvolve cenários macroeconômicos adequados ao seu perfil de investimento.

Relatórios de Mercado: elaboração de relatórios personalizados para atender todas as necessidades de clientes e parceiros.

Asset Allocation ou Alocação de Ativos: criação de portfólios-modelo para investidores com diferentes perfis de investimento, tendo como referencial o cenário macroeconômico elaborado pelo Departamento de Economia da ESK Partners, buscando sempre a maximização de retorno dentro do nível de risco pré-acordado e diversificação para mitigar riscos.

Elaboração de Propostas de Investimentos e Estudos Personalizados: a partir de portfólios-modelos e com base nas informações personalizadas de cada cliente, a área de Advisory é responsável pela construção de propostas de alocação ou realocação de investimentos.

Assessoria de investimento: A área de Advisory está à disposição para efetuar contatos e consultas diretas a respeito de mercados e cenários macroeconômicos, responder suas dúvidas com relação a produtos e discutir sobre seus.

Produtos: em sintonia com as demais áreas da ESK e alinhado com outras instituições financeiras, buscamos oferecer o que há de melhor no mercado, com o desenvolvimento de produtos específicos para suas necessidades financeiras.”

Contate a CVM

aso receba proposta de serviços de administração de carteiras e de consultoria de valores mobiliários por parte de Jacques Levy Eskenazi e Esk Partners Investimentos e Participações Ltda entre em contato com a CVM por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), preferencialmente fornecendo documentos e detalhes da oferta, além da identificação das pessoas envolvidas, a fim de que seja possível a pronta atuação da Autarquia no caso.

Esta reportagem foi publicada originalmente na Arena do Pavini.