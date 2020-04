Pagamento do PIS/Pasep será antecipado até junho por coronavírus

O Ministério do Trabalho anunciou nesta quarta-feira (1º) que todos os pagamentos do abono salarial do PIS/Pasep serão adiantados para até junho deste ano.

A medida visa auxiliar trabalhadores que enfrentam perda de renda ou desemprego durante a crise provocada pelo coronavírus.

O secretário do trabalho disse, em entrevista coletiva para anunciar um pacote de benefícios, que o Ministério está na fase final, em parceria com o Codefat, para fazer a antecipação de todos os pagamentos desse ano no mês de junho.

Portanto, o calendário que se estenderia até dezembro passará a se encerrar em junho. Com um volume expressivo de recursos aos trabalhadores na ordem de R$ 12 bilhões.

A data dos pagamentos deve ser divulgada nos próximos dias.

Quem tem direito ao abono salarial são trabalhadores que receberam, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceram atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias em 2019.

Além disso, é preciso estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ano-base 2019.