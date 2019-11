A final da Libertadores não é mais no Chile: o que a Latam vai fazer?

São Paulo — Na noite desta terça-feira (5), a Conmebol anunciou que a final da Libertadores, disputada por Flamengo e pelo argentino River, mudou de endereço. Mas calma, quem já comprou as passagens para Santiago não precisa se preocupar: a Latam está trocando, gratuitamente, o destino das passagens para Lima, no Peru.

A opção será dada aos clientes que apresentarem o ingresso para o evento e que tenham emitido a passagem aérea até 5 de novembro.

Lembrando que a data do jogo continua sendo a mesma, no dia 23 de novembro, um sábado.

Santiago deixou de ser o berço para a final do campeonato depois de uma onda de protestos violentos no Chile contra as medidas socioeconômicas do governo, que acontecem desde meados de outubro e deixaram 20 mortos. Ontem, o presidente chileno, Sebastián Piñera, afirmou que não renunciará.

Quais são as opções para os passageiros?

— Alteração de voo para Lima (Peru) de acordo com a disponibilidade de assentos e respeitando as mesmas datas e período de permanência no destino do voo original.

— Reembolso sem multa para todos os bilhetes ainda não utilizados.

Para mais informações, os passageiros podem consultar a Central de Atendimento da LATAM pelos telefones 4002-5700 (capitais) ou 0300 570 5700 (demais localidades do Brasil).