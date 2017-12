9 livros que vão te ajudar a enriquecer em 2018

São Paulo – Apesar dos sinais de melhora da economia brasileira, 2018 ainda será marcado por muitas incertezas, principalmente na esfera política. Nesse cenário, aprender sobre finanças pessoais é ainda mais importante, já que o orçamento em ordem nos protege contra imprevistos.

O site EXAME selecionou 9 livros lançados no final de 2016 e ao longo de 2017 que trazem boas lições sobre o dinheiro. Todos buscam mostrar caminhos para a construção de um patrimônio e esclarecem dúvidas sobre gastos e investimentos, mas de formas diferentes. Há desde títulos recheados com planilhas e fórmulas até os que preferem falar sobre orçamento pessoal a partir de casos reais, inclusive histórias recheadas de humor.

Já autores estrangeiros analisam tendências do mercado financeiro, dão insights valiosos quando o assunto é investir e contam detalhes que fazem a diferença no dia a dia dos bilionários.

Confira, abaixo, as sugestões de livros para ler em 2018:

1 – Dinheiro – Domine esse jogo – 7 passos para a liberdade financeira

Autor: Tony Robbins

Editora: BestSeller (Grupo Editorial Record)

Resumo: Autor de diversos best sellers sobre desenvolvimento pessoal, Robbins se reuniu com 50 representantes do mundo financeiro e compartilha os seus ensinamentos nesse livro. O objetivo do livro é auxiliar o leitor a tomar decisões financeiras melhores para conseguir se aposentar sem sobressaltos financeiros. Para isso, o livro apresenta o mercado financeiro de forma simplificada, sem jargões, e mostra como criar um plano de poupança e investimentos, além de destruir mitos sobre o que é necessário para ter uma renda vitalícia.

2 – Adaptive Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought

Autor: Andrew W. Lo

Editora: Princeton University Press

Resumo: Enquanto economistas não conseguem se decidir se os investidores e o mercado financeiro são racionais e eficientes, como a teoria econômica moderna aponta, ou irracionais e ineficientes, conforme economistas especialistas em finanças comportamentais asseguram, o autor mostra a seguinte hipótese: acredita que ambas as características podem coexistir, baseando-se em informações coletadas em campos de conhecimento como o da psicologia, neurociência e inteligência artificial.

3 – A árvore do dinheiro – Guia para cultivar a sua independência financeira

Autor: Jurandir Sell Macedo Jr.

Editora: Florianópolis Instituto de Educação Financeira

Resumo: O doutor em finanças comportamentais reúne no livro dicas e informações, colhidas durante quase três décadas de estudos, sobre como controlar gastos, guardar dinheiro e investir. Nesse caminho, busca responder a perguntas recorrentes, como a se o dinheiro traz felicidade, e questiona o leitor sobre por que ele gostaria de ter mais dinheiro, antes de partir para um plano efetivo cujo objetivo é criar uma reserva financeira.

4 – Tools of Titans: The Tactics, Routines, and Habits of Billionaires, Icons, and World-Class Performers

Autor: Timothy Ferriss

Editora: Houghton Mifflin Harcourt

Resumo: O livro coleta depoimentos de bilionários dados ao autor para o podcast “The Tim Ferriss Show” ao longo de dois anos. Há desde entrevistas com celebridades como Arnold Schwarzenegger e Jamie Foxx, passando por atletas, que listam comportamentos rotineiros que fazem a diferença em suas vidas. O próprio autor diz ter utilizado diversas dessas técnicas em vários aspectos da sua vida, como negócios, por exemplo, e garante ter obtido sucesso.

5 – Educando seu bolso

Autores: Daniel Meinberg, Ewerton Veloso, Frederico Torres, Leandro Novais e Lívia Senna

Editora: Gutenberg

Resumo: Os autores do livro, todos criadores de um blog homônimo e profissionais com décadas de atuação no mercado financeiro, já vão logo avisando: o leitor não vai encontrar no livro planilhas, contas de matemática financeira ou termos complicados do “economês”. A ideia, na verdade, é mostrar como cuidar melhor do dinheiro mostrando casos reais, e com humor. Entre os 48 textos, está o relato de uma lição sobre dívidas dada por um taxista a um mestre em finanças. Os autores também abordam temas bem atuais: respondem se vale a pena investir em bitcoins e explicam o que são as festejadas fintechs.

6 – High Returns from Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox

Autor: Pim van Vliet e Jan de Koning

Editora: TJ International Ltd.

Resumo: O objetivo do livro é provar que portfólios de ações com baixa volatilidade podem ser mais rentáveis do que aqueles mais arriscados. Segundo os autores, consultores financeiros e gestores de carteiras com esse perfil, o pensamento recorrente no mercado financeiro de que ações seguras são pouco rentáveis é baseado em falsas premissas, que não levam em consideração oscilações mês a mês e os juros compostos, por exemplo.

7 – Descomplicando investimentos – Aprenda a investir para obter retornos maiores e melhores

Autor: Fernando Tempel

Editora: Primavera Editorial

Resumo: O livro busca atender tanto o investidor iniciante como o mais experiente ao explicar como medir taxas de retorno, montar uma carteira de investimentos no cenário atual e gerenciar as aplicações. O autor, que é formado pela FGV e atua no mercado financeiro há 20 anos, se baseia na metodologia de value investing, seguida pelo megainvestidor Warren Buffet, com as devidas adaptações para a realidade nacional. O foco não são fórmulas complexas, mas exemplos práticos e também análises. O livro é dividido em apresentação, produtos de renda fixa, mercado acionário e outros produtos, como fundos multimercados.

8 – Dinheiro sem medo – práticas financeiras para quem está começando a construir o próprio caminho

Autor: Eduardo Amuri

Editora: Benvirá

Resumo: Como colocar o dinheiro para trabalhar para mim sem virar um pão duro? Preciso de um aplicativo para fazer um bom planejamento financeiro? O consultor financeiro busca responder a essas e outras questões no livro após apresentar um método simples de controle financeiro. Além disso, mostra erros e acertos de 11 clientes, com idade entre 19 e 34 anos.

9 – Sua paz financeira: a melhor maneira de conquista-la.

Autor: Ricardo Kayat

Editora: Jaguatirica

Resumo: Especialista em mercado de capitais, Ricardo Kayat já trabalhou em bancos de investimento e foi professor de matemática financeira. Em seu primeiro livro, ele mostra, de forma didática, como construir um patrimônio, independente da classe social na qual o leitor está inserido. Para isso, utiliza conceitos de finanças corporativas, como patrimônio liquido, e busca responder dúvidas comuns, como qual o impacto do casamento nas finanças, o legado que pais sem patrimônio pode deixar para os filhos e se dá para viver de renda, e como.