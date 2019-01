8 destinos internacionais para viajar em 2018 sem gastar tanto

São Paulo – Não, você não precisa descartar seus planos de fazer uma grande viagem para o exterior em 2018 porque a grana está curta. Lembre que o mundo é maior que os destinos mais óbvios e que, com planejamento, é possível organizar o orçamento para viajar sem passar sufoco.

A pedido do site EXAME, o site Quanto Custa Viajar sugeriu 8 destinos internacionais para fazer uma grande viagem em 2018 sem gastar tanto em comparação a destinos tradicionais, como Nova York e Paris.

O levantamento mostra o gasto médio com passagem, hospedagem e custo diário de alimentação, transporte e atrações, para viajar em maio de 2018.

Para alguns países, vale mais a pena adquirir um pacote de viagem com operadora em vez de comprar toda a viagem por conta própria, por isso, o levantamento também mostra preços de pacotes. Alguns destinos exigem um investimento maior na passagem, mas o custo diário mais baixo compensa.

Mesmo que você ainda não tenha decidido para onde vai, comece a juntar dinheiro o quanto antes. Organize seu orçamento financeiro, corte despesas e estabeleça quanto consegue guardar por mês (confira planilhas de gastos para controlar o orçamento). Depois disso, pré-selecione algumas opções de viagens que cabem no bolso e destine tempo para pesquisar e comparar preços.

“Há muitos destinos que oferecem prazeres semelhantes com custo-benefício melhor. Não descarte opções”, recomenda o educador financeiro Álvaro Modernell, consultor da Mais Ativos Educação Financeira e autor do livro “Passaporte para viajar mai$: Como planejar viagens sem apertar o cinto fora do avião”.

Depois de decidir o destino, compre primeiro a passagem aérea. Não descarte voos com conexões – além de mais baratos, eles podem ser uma boa oportunidade para conhecer lugares. Quanto mais antecedência para reservar voos, hotéis e passeios, mais chances de economizar.

A seguir, confira 8 ideias de destinos para fazer uma grande viagem internacional em 2018 sem gastar tanto:

Cartagena e San Andrés – Colômbia

Valor médio das passagens (ida e volta a partir de São Paulo e trechos internos): R$ 2.755 por pessoa

Preço médio da diária de hotel: R$ 150 para duas pessoas (R$ 75 por pessoa)

Gasto médio diário com alimentação, atrações e transporte: R$ 63 por pessoa

Moscou e São Petersburgo – Rússia

Valor médio das passagens (ida e volta a partir de São Paulo e trechos internos): R$ 3.481 por pessoa

Preço médio da diária de hotel: R$ 200 para duas pessoas (R$ 100 por pessoa)

Gasto médio diário com alimentação, atrações e transporte: R$ 68 por pessoa

Joanesburgo e safári – África do Sul

Valor médio das passagens (ida e volta a partir de São Paulo): R$ 2.058 por pessoa

Preço médio da diária de hotel próximo ao Elandela Private Game Reserve (inclui refeições e dois safáris por dia): R$ 1.931 para duas pessoas (R$ 965,50 por pessoa)

Preço médio da diária de hotel em Joanesburgo: R$ 200 para duas pessoas (R$ 100 por pessoa)

Gasto médio diário com alimentação, atrações e transporte em Joanesburgo: R$ 80 por pessoa

Cidade do México, Puebla e Oaxaca – México

–

Valor médio das passagens (ida e volta a partir de São Paulo): R$ 2.173 por pessoa

Preço médio da diária de hotel: R$ 212 para duas pessoas (R$ 106 por pessoa)

Gasto médio diário com alimentação, atrações e transporte: R$ 83 por pessoa

Varsóvia e Cracóvia – Polônia

–

Valor médio das passagens (ida e volta a partir de São Paulo e trechos internos): R$ 3.138 por pessoa

Preço médio da diária de hotel: R$ 195 para duas pessoas (R$ 97,50 por pessoa)

Gasto médio diário com alimentação, atrações e transporte: R$ 75 por pessoa

Lima, Cusco e Machu Picchu – Peru

–

Valor médio das passagens (ida e volta a partir de São Paulo e trechos internos): R$ 1.583 por pessoa

Preço médio da diária de hotel: R$ 189 para duas pessoas (R$ 94,50 por pessoa)

Gasto médio diário com alimentação, atrações e transporte: R$ 70 por pessoa

Pacotes de viagem

Patagônia – Chile e Argentina

–

Pacote com oito diárias em hotel e passagens de ida e volta (a partir de São Paulo): R$ 8.432 para duas pessoas (R$ 4.216 por pessoa)

O pacote inclui três noites em El Calafate, três noites em Ushuaia e duas noites em Buanos Aires. O preço foi consultado no dia nove de novembro, para viajar em março pela agência de viagem online Zarpo.

Cairo – Egito

Pacote com dez diárias em hotel e cruzeiro e passagens de ida e volta (a partir de São Paulo) : R$12.518,42 para duas pessoas (R$ 6.259,21 por pessoa)

O pacote inclui seis noites em um hotel em Cairo e quatro noites em um cruzeiro, além de alguns passeios. O preço foi consultado no dia nove de novembro, para viajar até setembro pela operadora de turismo CVC.