7 sites para ter de volta parte do dinheiro gasto em compras

São Paulo – Sites que devolvem parte do dinheiro gasto em lojas físicas e online parecem bom demais para ser verdade, mas podem ser uma boa forma de economizar alguns trocados.

As ferramentas funcionam como programas de fidelidade, mas, em vez de fornecer pontos, devolvem dinheiro na conta ou bônus em reais para próximas compras.

Chamados de cashback, esses programas podem ser usados para economizar em supermercados, restaurantes, postos de gasolina, passagens aéreas e lojas em geral. Os reembolsos partem de menos de 1% do preço do produto, mas podem chegar a mais de 100%.

No Méliuz, um dos programas de cashback pioneiros no Brasil, lançado em 2011, a maioria das empresas oferece entre 5% e 10% do dinheiro de volta.

“Nos programas de fidelidade, você junta pontos por muito tempo e não consegue trocá-los por quase nada ou eles expiram. É melhor ganhar dinheiro em vez de pontos”, diz o fundador e CEO da plataforma, Israel Salmen.

Os sites de cashback são gratuitos para consumidores e recebem uma comissão das empresas para anunciar seus produtos ou serviços. Uma parte dessa comissão é devolvida aos usuários.

Para ter seu dinheiro devolvido, é preciso se cadastrar em um site de cashback. Em compras online, você é redirecionado ao site da loja por meio da ferramenta e adquire normalmente o produto ou serviço.

Ao final, recebe uma notificação da empresa de cashback que tem o crédito. Você receberá o dinheiro de volta na conta cadastrada ou terá bônus em reais para gastar em qualquer loja parceira do site em uma próxima compra.

Também é possível usar programas de cashback em lojas físicas, como o app Beblue. Na loja, o usuário pede a maquininha da plataforma na hora de efetuar o pagamento e o dinheiro é devolvido em tempo real, em bônus para próximas compras da rede credenciada.

“Os consumidores fazem de três a quatro compras por semana com a plataforma, em média”, conta sócio-fundador e COO do app, Daniel Gava.

É bom lembrar, no entanto, que não vale a pena consumir apenas para ter o cashback. “Os apps mandam notificações de ofertas e se tornam mais um incentivo para consumir. Só use o programa se você já ia comprar o produto ou serviço de qualquer forma”, alerta a economista do SPC Brasil Marcela Kawauti.

A seguir, confira sete sites que devolvem parte do dinheiro gasto em compras:

1 – Lojas parceiras

1600 lojas online, incluindo grandes varejistas e companhias aéreas, e 2.500 lojas físicas, nas cidades de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília e Goiânia.

2 – Valor de recompensa

O valor mínimo de recompensa é de 0,75% do preço do produto ou serviço. O valor máximo chega a 150%, em campanhas especiais.

O valor mínimo de resgate é de 20 reais.

3 – Forma de devolução

Dinheiro na conta bancária do usuário.

1 – Lojas parceiras

5 mil lojas físicas, incluindo supermercados e postos de gasolina, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, além do Distrito Federal.

2 – Valor de recompensa

O valor mínimo de recompensa é de 2% do preço do produto ou serviço. O valor máximo chega a 200%, em campanhas especiais.

3 – Forma de devolução

Bônus em reais para próximas compras.

1 – Lojas parceiras

933 lojas online, incluindo lojas internacionais.

2 – Valor de recompensa

O valor mínimo de recompensa é de 0,8% do preço do produto ou serviço. O valor máximo chega a 100%, em campanhas especiais.

O valor mínimo de resgate é de 20 reais ou 5 dólares.

3 – Forma de devolução

Dinheiro na conta bancária do usuário ou via PayPal.

1 – Lojas parceiras

300 lojas online, incluindo grandes varejistas e companhias aéreas.

2 – Valor de recompensa

O valor mínimo de recompensa é de 0,5% do preço do produto ou serviço. O valor máximo chega a 20%.

3 – Forma de devolução

Dinheiro na conta bancária do usuário, via PayPal ou em bitcoin.

1 – Lojas parceiras

300 lojas online, incluindo apenas as empresas com melhor reputação no site Reclame Aqui.

2 – Valor de recompensa

O valor mínimo de recompensa é de 0,5% do preço do produto ou serviço. O valor máximo chega a 7%.

3 – Forma de devolução

Dinheiro na conta bancária do usuário.

1 – Lojas parceiras

200 lojas online, incluindo grandes varejistas.

2 – Valor de recompensa

O valor mínimo de recompensa é de 0,5% do preço do produto ou serviço. O valor máximo chega a 18%.

3 – Forma de devolução

Dinheiro na conta bancária do usuário ou via PayPal.

1 – Lojas parceiras

40 lojas online, incluindo grandes varejistas.

2 – Valor de recompensa

O valor mínimo de recompensa é de 1% do preço do produto ou serviço. O valor máximo chega a 25%.

3 – Forma de devolução

Dinheiro na conta bancária do usuário ou no cartão pré-pago.