7 destinos de viagem no exterior para fugir do dólar alto

São Paulo – Quem tem planos de viajar para o exterior nas férias de julho não precisa se angustiar com a alta do dólar, que atingiu seu maior patamar em dois anos na última semana. Para gastar menos, o jeito é buscar destinos internacionais alternativos, fora da Europa e dos Estados Unidos.

Um levantamento da operadora de turismo CVC mostra sete pacotes de viagens internacionais para voar em julho e driblar a alta do dólar. Apesar da alta da moeda norte-americana também respingar nesses países, fatores particulares das economias locais tornam os destinos mais baratos para brasileiros.

A pesquisa mostra preços de pacotes que incluem passagem aérea e hospedagem, por pessoa. Comprar pacotes pode valer a pena porque às vezes as operadoras conseguem negociar preços mais baixos com companhias aéreas e hotéis.

Nesta semana, a CVC vende hospedagens em países da América do Sul, da América do Norte e do Caribe com o dólar travado em 3,43 reais. Na última segunda (7), o dólar fechou em 3,55 reais.

No entanto, vale pesquisar quanto a viagem custaria fora do pacote antes de fechar com operadoras de turismo. Sites como o Quanto Custa Viajar, o Skyscanner e o Trivago podem ajudar a comparar preços.

A seguir, confira sete destinos no exterior sugeridos pela operadora CVC para viajar em julho e fugir do dólar alto:

1. Montevidéu – Uruguai

Preço do pacote: A partir de 1.917 reais por pessoa, com taxas.

O que o pacote inclui: Passagem aérea e seis noites de hospedagem no NH Montevideo Columbia, com café da manhã.

Por que o destino está na lista, segundo a CVC: O Uruguai oferece uma boa relação custo-benefício aos visitantes. Algumas das principais atrações turísticas de Montevidéu são gratuitas, como o Mercado del Puerto, a Rambla de Pocitos e a Feira Tristán Narvaja. O Uruguai isenta os turistas estrangeiros que estão há menos de 60 dias no país do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) nas diárias de hotéis.

2. Santiago – Chile

Preço do pacote: A partir de 2.655 reais por pessoa, com taxas.

O que o pacote inclui: Passagem aérea e oito noites de hospedagem no Hotel Botique Tremo, com café da manhã.

Por que o destino está na lista, segundo a CVC: Assim como outros países da América do Sul, o Chile é um destino viável para viajar em tempos de dólar alto. Os principais passeios da cidade saem por menos de 200 reais por pessoa. Outro detalhe é que o país também isenta os turistas estrangeiros que estão há menos de 60 dias no país do IVA nas diárias de hotéis.

3. Cartagena – Colômbia

Preço do pacote: A partir de 3.010 por pessoa, com taxas.

O que o pacote inclui: Passagem aérea e seis noites de hospedagem no Íbis Cartagena Marbella, sem café da manhã.

Por que o destino está na lista, segundo a CVC: Investindo um pouco mais no orçamento, é possível visitar três destinos turísticos na Colômbia em uma mesma viagem: Cartagena, Bogotá e San Andres. O interesse dos brasileiros pelas cidades colombianas vem aumentando a cada ano, influenciado pelo bom custo-benefício que o país oferece, entre outros motivos.

4. Bariloche – Argentina

Preço do pacote: A partir de 3.850 reais por pessoa, com taxas.

O que o pacote inclui: Passagem aérea e seis noites de hospedagem no Hotel Soft Bariloche, com café da manhã.

Por que o destino está na lista, segundo a CVC: Localizada a duas horas de voo de Buenos Aires, Bariloche recebe mais turistas em julho e agosto, quando a neve transforma a região. Na cidade, as principais atrações turísticas custam em torno de 200 reais, inclusive os passeios para fazer as atividades na neve.

5. Cidade do Cabo – África do Sul

Preço do pacote: A partir de 5.703 reais por pessoa, com taxas.

O que o pacote inclui: Passagem aérea e seis noites de hospedagem no Cape Diamond Hotel, sem café da manhã.

Por que o destino está na lista, segundo a CVC: A África do Sul se tornou um destino bastante atraente para o bolso este ano. Atualmente um rand, moeda local, equivale a 29 centavos de real. Além disso, brasileiros não precisam de visto, o que significa uma despesa a menos.

6. Cancun – México

Preço do pacote: A partir de 7.289 reais por pessoa, com taxas.

O que o pacote inclui: Passagem aérea e seis noites de hospedagem no Resort Cancun Bay, em sistema all-inclusive.

Por que o destino está na lista, segundo a CVC: Quase todos os resorts de Cancun, principal destino turístico do México, operam em sistema all-inclusive, o que evita que as famílias tenham gastos extras com alimentação. Os hotéis parceiros da CVC oferecem hospedagem gratuita para crianças.

7. Deli – Índia

Preço do pacote: A partir de 7.797 reais por pessoa, com taxas.

O que o pacote inclui: Passagem aérea e seis noites de hospedagem no Delhi Regency, sem café da manhã.

Por que o destino está na lista, segundo a CVC: A Índia é um dos países mais baratos para viajar, pois o país tem as diárias mais em conta do mundo. É possível conhecer o Taj Mahal, em Agra, e comer em restaurantes sofisticados por menos de 100 reais.