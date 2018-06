7 destinos de viagem baratos para as férias de julho

São Paulo – Faltando menos de um mês para as férias escolares de julho, é hora de planejar a viagem com os filhos.

Um levantamento do site Quanto Custa Viajar indica sete destinos baratos para quem mora em São Paulo e quer viajar no mês que vem com os filhos, As opções são indicadas tanto para crianças menores como mais crescidinhas.

Para quem está com o orçamento mais apertado, é possível viajar para cidades do interior do estado, nas quais é possível chegar de carro ou ônibus partindo da capital. Um exemplo é Socorro, conhecida como um polo do turismo de aventura.

Quem consegue bancar passagens aéreas para toda a família pode decidir entre Foz do Iguaçu e seus parques cheios de animais, Caldas Novas, em Goiânia, ou Florianópolis. Mesmo no inverno, é possível curtir as praias da cidade catarinense sem colocar os pés na água. O destino ainda fica perto do parque de diversões Beto Carrero.

No levantamento, o valor de hospedagem inclui uma diária de quarto para um casal mais uma criança de até 10 anos em hotel/pousada 3 estrelas. O valor de passagem aérea é por pessoa e equivalente a bilhetes de ida e volta com taxas simuladas para a primeira semana de julho. O custo diário é uma média de gastos com passeios, alimentação e transporte nas cidades.

Veja abaixo opções de viagens para as férias de julho:

Serra Negra (SP)

Descrição: Estância hidromineral que abriga a “Disneylândia dos Robôs”

Como chegar: O trajeto pode ser feito de carro. A cidade está localizada a 152 km de São Paulo

Hospedagem: R$250

Custo diário: R$95

Biritiba Mirim (SP)

Cachoeira Véu da Noiva, em Biritiba Mirim Cachoeira Véu da Noiva, em Biritiba Mirim

Descrição: Cidade com diversas cachoeiras nas proximidades, abriga o parque “Vale Encantado”

Como chegar: O trajeto pode ser feito de carro. A cidade fica a 80 km de São Paulo

Hospedagem: R$210

Custo diário: R$85

Socorro (SP)

Mirante no alto do morro Bela Vista na cidade de Socorro interior de São Paulo. Mirante no alto do morro Bela Vista na cidade de Socorro interior de São Paulo.

Descrição: Pólo de turismo de aventura

Como chegar: O trajeto pode ser feito de carro. A cidade fica a 134 km de São Paulo

Hospedagem: R$280

Custo diário: R$120

Foz do Iguaçu (PR)

Foz do Iguaçú – Paraná Foz do Iguaçú – Paraná

Descrição: Cidade que abriga as Cataratas do Iguaçu e parques ecológicos

Passagem aérea: R$ 479

Hospedagem: R$ 330

Custo diário: R$ 130

Florianópolis (SC)

Descrição: A capital de Santa Catarina é composta por uma ilha rodeada por belas praias

Passagem aérea: R$ 372

Hospedagem: R$ 255

Custo diário: R$ 105

Poços de Caldas (MG)

Descrição: Cidade de águas termais que abriga o Parque Walter World

Como chegar: O trajeto pode ser feito de carro. A cidade fica a 280 km de São Paulo

Passagens de ônibus: R$ 160

Hospedagem: R$270

Custo diário: R$90

Caldas Novas (GO)

Descrição: Cidade de águas termais

Passagem aérea: R$ 347 (de São Paulo a Goiânia) + diária aluguel de carro R$ 96 até Caldas Novas (170 km de Goiânia)

Hospedagem: R$ 738 (com café da manhã, almoço e acesso aos parques)