6 livros para você ganhar mais dinheiro em 2019

São Paulo – Para auxiliar o leitor a se manter atualizado quando o assunto é finanças pessoais, EXAME selecionou seis livros lançados ao longo de 2018 que trazem boas lições sobre o tema. Todos buscam mostrar caminhos diferentes para um futuro financeiro sólido e esclarecem dúvidas sobre gastos e investimentos.

Entre os autores nacionais, há desde títulos recheados com planilhas e fórmulas até os que preferem falar sobre dinheiro de forma mais leve, como o livro da jornalista e youtuber Nathalia Arcuri. Já autores estrangeiros analisam erros cometidos por grandes investidores e dão dicas para começar a investir a partir de sua própria experiência pessoal.

Confira, abaixo, as sugestões de livros para ler esse ano:

1 – Do mil ao milhão sem cortar o cafezinho: gastar bem, investir melhor, ganhar mais

Livro “Do Mil ao Milhão”, Thiago Nigro Livro “Do Mil ao Milhão”, Thiago Nigro

Autor: Thiago Nigro

Editora: Harper Collins

Empreendedor no mercado financeiro, o autor é criador do canal no YouTube “Primo Rico”, que reúne 1,6 milhão de inscritos. A proposta do livro é ambiciosa: ele mostra como chegar ao primeiro milhão em 20 anos realizando aportes de mil reais. Para isso, se baseia em três pilares: gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Thiago ressalta que o plano depende de muitas variáveis, mas busca aborda-las nos capítulos seguintes. O título é cheio de cálculos e tabelas. Uma delas mostra a rentabilidade obtidas pelos maiores investidores do mundo, com o objetivo de dar um incentivo aos novatos.

2 – Me Poupe! 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso

Livro Me Poupe!, Nathalia Arcuri Livro Me Poupe!, Nathalia Arcuri

Autor: Nathalia Arcuri

Editora: Sextante

A jornalista e youtuber, que tem quase 3 milhões de pessoas inscritas em seu canal, faz tanto sucesso que chegou a entrevistar o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn. No livro, busca relatar sua própria experiência financeira, mas ao mesmo tempo propõe um plano financeiro em 10 passos e faz diversos questionamentos ao leitor para que consiga executá-lo. O objetivo é que, ao final da leitura, o orçamento esteja minimamente em ordem. Nathalia estende ao livro o humor característico dos seus vídeos. Dá, de cara, dicas simples para curar a “dinheirofobia”. O livro é interativo e deixa espaço para que tabelas sobre gastos e salário sejam preenchidas pelo leitor.

3 – Papo de grana: Faça o dinheiro trabalhar para você

Livro “Papo de Grana”, Tito Gusmão Livro “Papo de Grana”, Tito Gusmão

Autor: Tito Gusmão

Editora: Belas Letras

O autor trabalhou 10 anos na corretora XP e é fundador da corretora Warren, que utiliza um robô de investimentos para simplificar o processo de investir. No livro, ele conta como se aproximou do universo do dinheiro, além de ensinar como organizar as contas e investir bem. Um tópico interessante do livro é “Onde não investir (fugindo de roubadas)”, no qual Tito explica por quê, de forma prática, títulos de capitalização e fundos de previdência caros prejudicam o futuro financeiro de qualquer um. Um método abordado pelo autor é o de investimento conforme o objetivo. Optando por essa estratégia, você não precisa ser um investidor com perfil arrojado para investir em ações, desde que seu objetivo seja de longo prazo. Neste horizonte de tempo, os riscos existentes no mercado acionário diminuem.

4 – Invested: How Warren Buffett and Charlie Munger taught me to master my mind, my emotions, and my money (with a little help from my dad)

Livro “Invested”, de Danielle Town e Phil Town Livro “Invested”, de Danielle Town e Phil Town

Autora: Danielle Town e Phil Town

Editora: Harper Collins

Seria apenas mais um plano para atingir a liberdade financeira em 12 meses, se não fosse o ângulo pelo qual é visto. Esse planejamento é descrito por uma advogada da geração “millenial”, filha de um gestor de fundo hedge, educador financeiro e escritor de best sellers sobre o tema. Além de dar o caminho para melhorar o orçamento, Danielle conta como superou o medo de investir. Baseado na sabedoria de grandes investidores, o plano descrito no livro é composto por exercícios simples e indicado para investidores de todas as idades.

5 – Big mistakes: the best investors and their worst investments

Livro “Big Mistakes”, Michael Batnick Livro “Big Mistakes”, Michael Batnick

Autor: Michael Batnick

Editora: Wiley

Batnick é diretor de pesquisa em uma gestora de investimentos e criador do podcast “Animal Spirits”. Nesse livro, busca dedicar cada capítulo a um grande investidor e mostrar quais foram seus piores investimentos, algo pouco explorado quando se trata de nomes como Warren Buffet e Benjamin Graham. Um erro recorrente desses “titãs financeiros”, conta, é sucumbir à “ilusão de controle”: ganhar muito dinheiro em alguma aplicação e achar que pode ganhar muito mais. Até que o mercado “vira” e o que o resta é um grande prejuízo.

6 – Prosperidade Radical: 30 atitudes inovadoras para fazer seu dinheiro render mais

Livro “Prosperidade Radical”, Marcos Silvestre Livro “Prosperidade Radical”, Marcos Silvestre

Autor: Marcos Silvestre

Editora: Faro Editorial

O economista e especialista em finanças pessoais ensina o caminho para fugir de pegadinhas financeiras do mundo do consumo, aprender a negociar e, claro, aplicar o dinheiro de forma mais rentável. De forma simples e didática, e com exemplos práticos, mostra como fazer compras com o melhor custo-benefício, investir em diferentes modalidades de aplicações com segurança e entender como as “ofertas irrecusáveis” e “investimentos imperdíveis” funcionam.