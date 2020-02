6 livros sobre investimentos para ler em 2020

São Paulo – Os juros nunca foram tão baixos e você quer ampliar os rendimentos da sua carteira de investimentos, mas não sabe por onde começar? Para ajudar, selecionamos seis livros lançados ao longo de 2019 que trazem insights e lições sobre o tema.

Há títulos para todos os perfis de investidores. Alguns narram tendências do mercado financeiro, outros mostram estratégias e características de grandes aplicadores e há aqueles que tiram dúvidas sobre como investir e quais são as opções existentes no mercado. São listadas tanto edições revisadas de clássicos como novas histórias.

Confira, abaixo, as sugestões de livros para ler nesse ano:

1 – “Iludidos pelo acaso: a influência da sorte nos mercados e na vida”

Iludidos pelo acaso, livro de Nassim Nicholas Taleb Iludidos pelo acaso, livro de Nassim Nicholas Taleb

Autor: Nassim Nicholas Taleb

Editora: Objetiva

O autor de clássicos como “A lógica do cisne negro”, que já foi operador da bolsa de Chicago e professor da Universidade de Nova York, se tornou um especialista em probabilidades. Nesse novo livro, ele mostra que mesmo um trader que parece talentoso pode ter sido influenciado pela sorte, listando exemplos, Portanto, para quem deseja investir na bolsa realizando operações de curto prazo, o autor alerta que se deixar levar por ganhos pode ser perigoso. Afinal, pode ter sido tudo obra do acaso. O mercado financeiro acaba sendo o exemplo para mostrar um cenário maior, de como pessoas bem-sucedidas não precisam necessariamente ter habilidades fora do comum: pode ter sido apenas sorte.

2 – “Quem pensa enriquece: o legado”

“Quem pensa enriquece: o legado”, livro de Napoleon Hill “Quem pensa enriquece: o legado”, livro de Napoleon Hill

Autor: Napoleon Hill

Editora: Citadel Grupo Editorial

O best-seller publicado em 1928 ganhou no ano passado edição especial atualizada para o século 21 graças à fundação criada para preservar a obra do escritor. A nova edição é permeada por notas e exemplos modernos com o intuito de provar que a tese sobre o sucesso continua válida. Hill entrevistou, por 20 anos, 16 mil pessoas, entre eles os 500 maiores milionários da década de 10 e 20. O objetivo era saber quais características eram a fonte de suas riquezas, São nomes como Henry Ford, John D. Rockfeller e Theodore Roosevelt. A obra passou por crivo de professores universitários, banqueiros e comerciantes. Além de escrever livros, o autor americano foi consultor na Casa Branca e autor de discursos presidenciais.

3 – Investimentos inteligentes”

“Investimentos inteligentes”, livro de Gustavo Cerbasi “Investimentos inteligentes”, livro de Gustavo Cerbasi

Autor: Gustavo Cerbasi

Editora: Sextante

Nessa edição revista e atualizada, o consultor financeiro, autor de 16 livros, como “Casais inteligentes enriquecem juntos”, fala sobre aplicações financeiras em um novo cenário, o de Selic na mínima histórica e da tecnologia. Voltada para o investidor iniciante, a publicação toca em temas como as criptomoedas e robôs de investimento. Além disso, mostra o passo a passo de como escolher uma aplicação entre as diversas disponíveis, além da importância da diversificação conforme o perfil de quem aplica, que minimiza o aumento de risco que o investidor tem de necessariamente tomar hoje em dia se não quiser ter de volta rendimentos cada vez menores.

4 – Na Raça: Como Guilherme Benchimol criou a XP e iniciou a maior revolução do mercado financeiro”

“Na raça”, livro de Maria Luíza Filgueiras “Na raça”, livro de Maria Luíza Filgueiras

Autor: Maria Luíza Filgueiras

Editora: Intrínseca

Ao narrar a história de Guilherme Benchimol, fundador da XP, a autora, jornalista especializada em negócios, explica ao leitor como funciona o modelo de negócio das corretoras independentes, que se popularizou após o sucesso da XP no mercado. A instituição financeira provocou uma disrupção no mercado de investimentos dominado pelos grandes bancos ao criar uma rede extensa de agentes autônomos e dar cursos a investidores iniciantes. Prova desse valor que gerou foi a venda bilionária de parte de seus negócios para o Itaú, em 2018, e o sucesso de sua oferta pública de ações na bolsa de Nova York no final do ano do ano passado.

5 – O jeito Peter Lynch de investir: as estratégias vencedoras de quem transformou Wall Street

O jeito Peter Lynch de investir O jeito Peter Lynch de investir

Autor: Peter Lynch e John Rothchild

Editora: Benvirá

O best seller sobre as estratégias de um dos maiores gestores de fundos dos Estados Unidos ganhou uma nova edição no ano passado. Gestor do Fidelity Magellan de 1977 a 1990, e atualmente consultor e líder do braço de pesquisas da gestora, Lynch acredita que investidores iniciantes podem selecionar boas ações sem ajuda de gestores. Para isso, recomenda rápidas pesquisas, que são explicadas nesse livro, feito em coautoria com um jornalista especializado em finanças. Uma das principais indicações de Lynch é que o investidor olhe ao seu redor, para empresas do seu cotidiano que tenham potencial. Caso aplique dinheiro antes que o papel se torne popular e, como consequência, se valorize, poderá obter retornos de até 10 vezes o valor da ação ao longo do tempo de investimento.

6 – Making Money Simple: The complete guide to getting your financial house in order and keeping it that way

Livro “Making money simple” Livro “Making money simple”

Autor: Peter Lazaroff

Editora: Wiley

O livro aponta um plano com objetivos de curto, médio e longo prazo para administrar o orçamento pessoal. Ele é baseado em métodos reconhecidos na área de gestão de fortunas, conhecidos durante a experiência do autor como diretor uma gestora que administra bilhões de dólares. Contudo, a estratégia demonstrada no livro serve a todos, sem distinção de renda mensal ou situação financeira.