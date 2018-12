4 sites que oferecem até 50% de desconto em restaurantes

São Paulo – A associação de consumidores Proteste avaliou quatro sites que oferecem até 50% de desconto em restaurantes. As plataformas reúnem ofertas para quem procura de fast foods até cardápios sofisticados.

Os sites determinam os dias e horários disponíveis para o cumprimento da oferta, o número de beneficiários aceitos e os itens do cardápio que estão incluídos no desconto. Em geral, a taxa de serviço é calculada sem o desconto.

A principal diferença entre as plataformas está na forma de conseguir a promoção, que pode ser por reserva de mesa, check-in, delivery ou cupom de desconto. A seguir, veja como eles funcionam:

Reserva de mesa

Os sites Primeira Mesa, Restorando e The Fork trabalham com o sistema de reserva de mesa. O cliente escolhe o dia e o horário da visita.

No Primeira Mesa, o desconto é pago de acordo com o número de pessoas que vai usar o benefício. Já no Restorando e no The Fork, o serviço é gratuito.

Check-in ou delivery

Além de reserva de mesa, o site Chefs Club trabalha com os sistemas de check-in ou delivery, conforme o estabelecimento parceiro. A assinatura do clube pode ser semestral ou anual e não tem limite de uso.