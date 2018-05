4 sites para renegociar dívidas e limpar o nome sujo

São Paulo – Renegociar dívidas nem sempre é fácil, mesmo para quem está disposto a solucionar seus problemas financeiros. Muitas vezes, quem tenta conseguir condições de pagamento possíveis com o credor é conduzido de um ramal para o outro, recebe propostas que não cabem no bolso ou enfrenta cobranças abusivas por telefone.

Algumas fintechs e bureaus de crédito prometem oferecer soluções para esse problema. São plataformas gratuitas de negociação de dívidas online, intermediárias entre credores e devedores. As empresas credoras cadastram as dívidas nesses sites e pagam uma taxa a cada acordo efetuado.

Para devedores, os serviços são gratuitos. O consumidor faz um cadastro e os sites localizam se ele tem dívidas com uma das empresas parceiras. Se tiver, a plataforma mostra opções de pagamentos, nas melhores condições que cada credor oferece. O devedor escolhe o acordo que se encaixa no seu bolso e gera um boleto para realizar o pagamento.

Para ter competitividade, essas plataformas prometem oferecer as melhores condições praticadas pelos credores, com descontos de até 90% para pagamentos à vista, prazos de pagamento mais longos ou redução na taxa de juros. Ou seja, muitas vezes, é possível conseguir acordos melhores por meio dos sites do que direto com os credores.

“Os consumidores enfrentam muita dificuldade para renegociar as dívidas direto com credores. A intermediação dessas plataformas é uma iniciativa importante, porque elas sistematizam o processo e podem oferecer acordos melhores”, diz a economista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Ione Amorim.

Todo o processo é realizado online, em alguns minutos, de forma sigilosa. As plataformas usam inteligência artificial para oferecer as melhores condições de renegociação para cada cliente, por meio de robôs que interpretam as informações geradas pelos usuários, respeitando a privacidade e os horários de cada um.

É necessário consultar mais de uma plataforma para negociar todas as dívidas, já que a lista pode variar de um site para outro, dependendo dos acordos comerciais de cada um com os credores.

Além disso, é preciso lembrar que a renegociação gera uma nova dívida por isso, o devedor só deve aceitar o acordo oferecido pela plataforma se tiver condições de pagar. “Tente entrar em contato com o credor para ter certeza de que conseguirá as melhores condições de negociação pela plataforma”, orienta o consultor financeiro André Massaro.

Vale também o alerta de só usar plataformas gratuitas, já que golpes que prometem renegociar dívidas mediante pagamento antecipado de taxas ainda são comuns.

A seguir, confira quatro sites que podem ajudar a renegociar dívidas e limpar o nome sujo:

Acordo Certo

Pela plataforma, é possível negociar as dívidas com onze credores, entre elas, Net, Claro, Santander e Porto Seguro Cartões. A fintech negocia parceria com outras 15 empresas. Se o devedor não localizar sua dívida no site, pode deixar uma proposta e a plataforma se compromete a fazer o possível para que a empresa se torne parceira.

As condições de renegociação podem ser redução de juros, prolongamento do prazo de pagamento ou desconto de até 90% no valor total da dívida.

O devedor digita o CPF no site para localizar sua dívida e escolhe a opção de pagamento desejada, de acordo com as alternativas oferecidas pelo credor. Depois, é só pagar o boleto gerado no site.

Blu365

Criada em 2014 com o nome de Kitado, a empresa possibilita negociar dívidas com 19 parceiros, entre eles, Itaú, Via Varejo, Telefônica e Crefisa. Quem não encontra sua dívida na plataforma pode cadastrá-la e o site pode indicar outro canal de negociação.

Cada empresa parceira tem a sua política de renegociação, que pode incluir até 90% de desconto, até 48 parcelas, redução da taxa de juros e, em alguns casos, isenção dos juros. O site também oferece a opção de contra-proposta e disponibiliza uma plataforma gratuita para devedores encontrarem oportunidades de renda extra.

Os acordos podem ser efetuados via site, Messenger ou Whatsapp (11 98935-8326) ou telefone (0800-878-8326).

Quero Quitar

A fintech promete ajudar a renegociar dívidas em dez minutos. A empresa tem vinte credores parceiros, entre eles, Santander, MRV, Riachuelo e Lojas Colombo.

As propostas de renegociação podem ser descontos de até 90% e parcelamento em até 36 meses, dependendo da idade da dívida e das condições oferecidas pelos credores.

Depois de consultar seu CPF e encontrar dívidas negociáveis no site, o credor negocia livremente para encontrar o melhor acordo.

Serasa Limpa Nome

O serviço da Serasa Experien tem parceria com quinze empresas de diferentes segmentos, como bancos, cartões, telecomunicações e securitizadoras. As principais empresas são Itaú, Santander, Bradesco, Claro e Net.

É possível ter descontos de até 90%, principalmente nos pagamentos à vista, e parcelamentos de até 48 vezes, dependendo do parceiro.

O devedor localiza as dívidas que pode negociar com as empresas participantes, seleciona a opção de pagamento que cabe no bolso e paga o boleto bancário.