3ª Semana Mundial do Investidor terá cursos gratuitos da Bolsa

São Paulo – O que é o mercado de capitais? Como escolher o investimento mais adequado ao seu perfil? Quais são os direitos e deveres do investidor? Quais as principais inovações financeiras do mercado financeiro?

Essas e outras perguntas serão respondidas durante a 3ª edição da Semana Mundial do Investidor (WIW – World Investor Week), que começa no dia 30 de setembro.

Promovida pela Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) e coordenada pelo Comitê 8 da IOSCO (Retail Investors – Investidores de Varejo), atualmente presidido pela CVM, o evento terá iniciativas com foco na proteção e educação do investidor, bem como educação financeira,

O evento será composto por palestras, workshops, cursos presenciais e online, divulgação de mensagens por redes sociais, lançamento de projetos educacionais e divulgação de vídeos com temas de interesse do público.

Confira algumas ações que serão realizadas durante a WIW. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas:

Atividade Quando Quem promove Inscrições O Que é Mercado de Capitais? Dia 30, às 10h CVM Rio Acesse Mercado de investimentos Dia 30, às 10h CVM SP Acesse Robôs de Investimentos Dia 30, às 14h CVM Rio Acesse Cenário de juros baixos: e agora, onde investir? Dia 3, às 19h B3 SP Acesse Comprar um imóvel ou investir em fundos imobiliários? Dia 2, às 19h B3 SP Acesse Como investir na Bolsa Dia 3, às 9h B3 SP Acesse Inovações financeiras Dia 3, às 10h CVM Rio Acesse Investimentos em ações Dia 3, às 10h CVM SP Acesse Fundos de investimento Dia 4, às 10h CVM SP Acesse Como escolher o investimento mais adequado ao seu perfil Dia 4, às 14h CVM Rio Acesse Investimentos em criptoativos: riscos e alertas Dia 4, às 14h CVM SP Acesse Planejamento e investimentos financeiros Dia 1, às 10h CVM SP Acesse Inovações na indústria de fundos Dia 2, às 10h CVM Rio Acesse CRA Dia 2, às 14h CVM Rio Acesse Como funciona a bolsa Dia 2, às 14h CVM SP Acesse



Veja a lista completa de palestras e inscrições da Semana Mundial do Investidor.

Veja todos os cursos oferecidos durante o evento pela Bolsa de Valores (B3).