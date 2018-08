3 aplicativos para comparar preços de corridas de Uber, 99 e Cabify

São Paulo – Com tarifa dinâmica, cupons de desconto e preços que mudam conforme a distância, fica difícil saber qual app de transporte é o mais barato. Três aplicativos podem ajudar a comparar os preços no momento de pedir o carro, sem passar o trabalho de abrir app por app para fazer essa comparação.

O Vah, o Vou D e o próprio Google Maps são bons aliados de quem tem vários apps de transporte instalados no smartphone, como Uber, 99, Cabify e Lady Driver. O usuário insere a origem e o destino e as ferramentas mostram as margens de preço de cada app para a viagem naquele momento.

O preço é só uma estimativa, mas já ajuda quem quer economizar. O Vah e o Vou D também mostram os cupons de desconto disponíveis para cada app, o que pode baratear mais ainda a corrida. A seguir, veja como cada um dos aplicativos funciona:

Vah

Disponível para smartphones Android e iPhone, o Vah permite comparar os preços de todas as categorias de Uber, Cabify, 99 e Lady Driver. Basta adicionar a origem e o destino, e ele mostra uma lista de todos os serviços e seus cupons de desconto, margem de preço e tempo de espera.

O usuário é redirecionado para o app de transporte instalado no celular para concluir sua chamada. Se não tiver o aplicativo instalado no smartphone, o Vah direciona o usuário para baixar o app de transporte.

O Vah ainda oferece ao usuário códigos promocionais para que a corrida fique mais barata. Também permite comparar preços de passagens aéreas, viagens de ônibus, aluguel de carro e caronas.

Vou D

Originalmente lançado para facilitar a compra de créditos do Bilhete Único e do Cartão Bom, em São Paulo, o Vou D agora permite comparar preços de Uber, Cabify, 99 e Lady Driver. O app está disponível para Android e iPhone.

No Vou D, também é só adicionar a origem e o destino, e ele mostra uma lista de todos os serviços e seus cupons de desconto, margem de preço e tempo de espera.

O aplicativo também permite comprar créditos para o Bilhete Único e para o Cartão Bom direto pelo celular, consultar o saldo do Cartão Bom e encontrar os pontos de recarga mais próximos.

Além disso, tem um canal de denúncias anônimas de assédio, violência, furto ou agressão dentro do transporte público.

Google Maps

Talvez você não tenha reparado, mas o Google Maps também mostra se é mais barato chamar Uber, 99 ou Cabify. É só digitar o endereço de destino, tocar em “Rotas” e depois no botão com um bonequinho pedindo carona, ao lado do botão com um bonequinho a pé.

O Google Maps mostra a margem de preço de cada app de transporte, incluindo as diferentes categorias de cada serviço, e quanto tempo demora para chegar o carro, mas não mostra os cupons de desconto disponíveis.

O usuário é redirecionado para o app de transporte instalado no celular para concluir sua chamada.