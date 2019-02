22 imóveis que R$ 600 mil compram pelo Brasil

1/21 (Germano Luders / EXAME)

Na galeria deste mês foram selecionados 22 imóveis vendidos na faixa de 600 mil reais em: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Fortaleza, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Brasília.

m bairros muito valorizados pode ser mais difícil encontrar imóveis amplos por esse valor. No bairro d

apartamentos de um dormitório e menos de 50 metros quadrados. o Botafogo, no Rio de Janeiro, por exemplo, com 600 mil reais em mãos o comprador pode se deparar comde um dormitório e menos de 50 metros quadrados.

São Paulo - Para retratar como tem se comportado o mercado imobiliário no país, EXAME.com tem selecionado mensalmenteà venda por uma mesma faixa de preço em diferentes estados, com base em anúncios feitos no portal imobiliário VivaReal O levantamento mostra que com essa quantia é possível comprar imóveis de cerca de 100 metros quadrados, com três dormitórios e pelo menos uma suíte na maioria das cidades pesquisadas. Ainda assim, eVeja nas fotos quais são os tipos de imóveis que 600 mil reais compram atualmente.