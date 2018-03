20 promoções do Dia do Consumidor para aproveitar nesta quinta

São Paulo – Nesta quinta-feira (15), para celebrar o Dia Internacional do Consumidor, grandes varejistas, programas de fidelidade e sites de cupons de desconto realizam promoções de até 80%. Casas de câmbio, corretoras e agências de viagem também fazem ofertas.

A data é reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) para que a sociedade, os órgãos públicos e o comércio debatam sobre os direitos dos consumidores, mas algumas marcas aproveitam para oferecer descontos. A seguir, confira algumas promoções selecionadas pelo site Exame.

Lojas Americanas

Nesta quinta (15), as Lojas Americanas fazem saldão de celulares, itens de beleza e perfumaria, guloseimas e produtos para casa, nas lojas físicas e online. As ofertas são de até 80% e as compras pela internet pagas com boleto bancário ganham mais 12% de desconto.

Entre os produtos para casa, um conjunto de seis copos que custava 14,99 reais é vendido a 6,99 reais e uma sanduicheira grill sai de 69,99 reais por 39,99 reais.

Casas Bahia

Até sábado (17), as Casas Bahia dão desconto de até 70% em lojas físicas e online. Entre os destaques, um guarda-roupa sai de 1.349 reais por 8.99 reais. Nas lojas físicas, também há sete kits à venda com a oferta “pague um, leve outro”.

Ortobom

Até domingo (18), a Ortobom vende colchões com até 40% de desconto e frete grátis, em lojas físicas e online. O colchão Orthopur 2017 Casal, por exemplo, custava 4.499 reais e, na promoção, é vendido a 2.699 reais.

Natura

A loja online da Natura vende produtos com até 50% de desconto durante todo o mês de março. Um batom líquido Una sai de 48,90 reais por 24,45 reais, por exemplo. Uma deo colônia Essencial masculina que custava 189,90 reais é vendida a 94,95 reais.

Para celebrar o Dia do Consumidor, a Natura também lançou uma plataforma de contribuição social online. Ao acessar o site, o consumidor pode conhecer quatro ações sociais da empresa e, ao inserir o cupom correspondente ao projeto na hora da compra, doará um real para a iniciativa escolhida.

Amazon

Nesta quinta (15), a Amazon vende livros impressos com até 70% de desconto, livros digitais com até 80% de desconto e produtos de casa e cozinha com até 30% de desconto, entre outros itens.

Entre os livros em oferta, a Amazon vende a versão impressa de “William Shakespeare:Teatro Completo” de 390 reais por 199,90 reais e a versão digital de “O Poder do Hábito”, de Charles Duhigg, de 29,90 reais por 11,96 reais.

Saraiva

Até domingo (18), a Saraiva vende produtos em oferta em lojas físicas e online. Os descontos são de até 80% para livros, até 70% para brinquedos, até 60% para filmes, CDs e DVDs, e até 50% para games.

Entre as ofertas de livros, o box “Edgar Allan Poe – Histórias Extraordinárias”, com três volumes, sai de 79,90 reais por 39,90 e o “Contos Inacabados”, de J. R. R. Tolkien, sai de 69,90 reais por 19,90 reais.

Além disso, os clientes Saraiva Plus ganham pontos em dobro nas compras das categorias de telefonia, informática e acessórios realizadas somente nesta quinta (15).

Carrefour

Nesta quinta (15), nos supermercados e hipermercados, os clientes cadastrados no programa de desconto Meu Carrefour ganham 10% de desconto no valor total da compra, em itens de todos os setores, exceto “Eletro”, “Pneus” e “Tabaco”.

O desconto é limitado por CPF e o valor máximo do abatimento é de 75 reais. Nas lojas físicas, o desconto será validado no caixa mediante apresentação do cupom impresso nos totens das mesmas lojas ou do cupom digital, na tela do celular, disponível o aplicativo Meu Carrefour.

No Carrefour.com, os clientes ganham de 5% a 10% de desconto no valor total da compra de itens não alimentares. Em São Paulo, para os produtos comercializados no aplicativo Meu Carrefour, os clientes ganham 10% de desconto no valor total da compra, ao digitar o código promocional MEUCRF10.

Nos postos da rede, mediante inclusão do CPF na compra, os clientes ganham desconto de dez centavos por litro, em todos os combustíveis, a partir de abastecimento mínimo de 30 litros, exceto no Rio de Janeiro.

BoaTaxa

Até sexta (16), o site BoaTaxa vai restituir 100% do IOF para quem comprar moeda estrangeira.

A promoção é válida para compras de câmbio turismo em espécie de até 3 mil dólares, ou o equivalente em outra moeda estrangeira.

A oferta é limitada a uma transação por CPF e é válida apenas nas transações realizadas entre 10h e 15h. Após concluir a compra, é necessário enviar um e-mail para boataxa@boataxa.com.br, informando o número da operação e os dados bancários para a restituição.

Confidence Câmbio

Nesta quinta (15), a Confidence Câmbio vai isentar o valor do IOF, de 1,1%, para quem comprar dólar e euro.

Rico

Até segunda-feira (19), a plataforma de investimentos online Rico vende um CDB do Banco Agiplan com taxa de rentabilidade de 122% do CDI, para clientes novos e antigos. O produto não estava disponível na plataforma antes da semana do consumidor. O valor mínimo de investimento é de 5 mil reais e o prazo de vencimento é de quatro anos.

Órama

A plataforma de investimentos online Órama baixou a aplicação mínima para duas letras de câmbio, de 10 mil reais para 5 mil reais, até o final de semana. Na letra de câmbio prefixada, a rentabilidade oferecida é de 11,20% ao ano, com duração de três anos. A letra de câmbio pós-fixada paga 130% do CDI após cinco anos.

Livelo

Até domingo (18), o programa de fidelidade Livelo dá 25% de desconto no resgate de serviços dos parceiros Hotéis.com, Hotel Urbano e Movida. Os clientes devem usar o cupom CONSUMIDORLIV18 ao finalizar a compra.

Além disso, os reais gastos renderão maior acúmulo de pontos nesses parceiros. No parceiro Hotéis.com, serão 12 pontos para cada 1 dólar gasto. Para isso, é preciso utilizar o cupom LIVELO3X na reserva pré-paga do portal.

No Hotel Urbano, o acúmulo será de 3 pontos para cada 1 real gasto. Já na Movida, serão 4 pontos para cada 1 real gasto em aluguéis de carro para retiradas até 31/04. Para demais retiradas serão 2 pontos para cada 1 real gasto.

Além disso, até sexta (16), os clientes Livelo que transferirem a partir de 20 mil pontos para Multiplus ganham até 40% de bônus de volta em pontos.

Multiplus

Nesta quinta (15), a Multiplus tem ofertas de acúmulo e resgate de pontos.

Para acúmulo, Netshoes, Zattini, Giuliana Flores, Polishop (via Comprei, Pontuei) e Cestas Michelli oferecem 10 pontos por real gasto. A Smarpet, oferece sete pontos por real gasto e as marcas Dafiti, Tricae, Kanui, Americanas, Submarino e Shoptime oferecem quatro pontos por real gasto. Na Magazine Luiza, os participantes recebem dois pontos por real gasto.

Além disso, as compras feitas pelo link da parceria com a loja Meu Móvel de Madeira receberão três pontos por real gasto e o site todo terá 15% de desconto e frete grátis para todo o Brasil em compras acima de 399 reais.

Smiles

A Smiles faz promoções até quarta (21). Nesta quinta (15), o programa de fidelidade oferece passagens nacionais a partir de 3.400 milhas o trecho para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia, Vitória, Florianópolis, Maringá e Salvador.

Para Buenos Aires, Santiago, Panamá, Toronto, Orlando, Roma, Nova Iorque, Londres e Dublin os bilhetes podem ser emitidos a partir de 13 mil milhas o trecho.

A Smiles também oferece até 8 milhas por real gasto em compras no Shopping Smiles com cartão de crédito. Para os clientes que preferirem resgatar produtos e serviços com milhas o desconto é de até 80%. Os parceiros que fazem parte da promoção são FastShop, Magazine Luiza, Centauro, Ponto Frio, Extra, Casas Bahia, Webstore e Polishop.

TudoAzul

Nesta quinta (15), clientes do programa de fidelidade TudoAzul que comprarem nos sites das empresas parceiras acumulam mais pontos por real gasto. Entre as empresas que participam da promoção, estão Natura (12 pontos para um real gasto), Centauro (10 pontos para um real gasto), Casas Bahia (8 pontos para um real gasto) e Lojas Americanas (4 pontos para um real gasto).

ClickBus

Até dia 23 de março, a plataforma online de venda de passagens de ônibus ClickBus vende passagens com até 50 reais de desconto para embarcar na Páscoa, entre os dias 29 e 31 de março. Uma passagem de São Paulo para o Rio de Janeiro para o dia 29, por exemplo, sai de 94,70 reais por 56,82 reais. Os descontos são limitados e sujeitos à disponibilidade.

Cuponomia

Nesta quinta (15), o site Cuponomia oferece cupons de desconto para as seguintes marcas, entre outras: Livraria Cultura (32%), Ricardo Eletro (25%), Extra.com (10%), Natura (10%) e Drogaria São Paulo (10%). Para ativar, basta buscar o código no site da Cuponomia e inserí-lo na última etapa da compra no site da marca.Cuponeria

Nesta semana, o site Cuponeria também oferece cupons de desconto especiais, entre eles, ingressos de cinema 2×1 e cupom de 100 reais de desconto em produtos acima de 250 reais na Netshoes, Para ativar, basta buscar o código no site da Cuponeria e inserí-lo na última etapa da compra no site da marca.

Méliuz

Até domingo (18), o site de cashback Méliuz vai devolver até 60% do dinheiro gasto em compras em 25 lojas que participam da ação. Entre os parceiros, que se destacam, estão Norton (60%), L’Occitane au Bresil (30%) e Zattini (20%).

CVC

Nesta quinta (15), a CVC vende pacotes para a Europa com o 2º passageiro grátis na parte terrestre e passagens aéreas com 50% de desconto para o 2º passageiro em viagens nacionais. Também vende cruzeiros pela costa brasileira com o 2º passageiro grátis para a temporada 2018/19 e hospedagem grátis para crianças em hotéis no Brasil e no exterior.

Um pacote de seis dias para a África do Sul com 50% de desconto para 2º passageiro, por exemplo, sai por 818 dólares para o primeiro passageiro e 408 dólares para o segundo passageiro. O pacote só não inclui o aéreo.