20 destinos nacionais mais baratos para voar no feriado de 7 de setembro

São Paulo – O feriado da Independência, celebrado no dia 7 de setembro, se aproxima, e quem ainda não decidiu para onde irá viajar na data encontra passagens aéreas em conta para diversas cidades do país, de acordo com levantamento do Voopter, aplicativo de comparação de preço de bilhetes.

É o caso de destinos como Rio de Janeiro e Belo Horizonte, para as quais passagens de ida e volta saem, em média, por menos de 400 reais. Belém, no Pará, é outro destino acessível, para o qual é possível viajar por menos de 500 reais.

O roteiro mais barato no Nordeste, indicado no levantamento, é Recife. Quem voar para a capital de Pernambuco irá desembolsar, em média, 834 reais em passagens aéreas por pessoa.

Os destinos nacionais para os quais as passagens estão mais caras no próximo feriado são Salvador (BA) e Aracaju (SE). Os bilhetes de ida e volta para os destinos custam, em média, 1.267 reais e 1.163 reais, respectivamente.

A lista de destinos mais baratos para voar no feriado mostra a tarifa média de passagens de ida e volta de voos com origem em São Paulo para voos partindo nos dias 6 ou 7 e voltando nos dias 9 ou 10. O levantamento foi feito no dia 24.

Veja os 20 destinos nacionais mais baratos para voar no feriado da Independência, saindo de São Paulo: