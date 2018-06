20 destinos nacionais mais baratos para voar nas férias de julho

São Paulo – Quem deixou para decidir a viagem das férias de julho de última hora ainda encontra passagens aéreas baratas para diversas cidades do país, de acordo com levantamento do Voopter, aplicativo de comparação de preço de passagens aéreas e promoções.

É o caso de cidades mineiras, como Uberlândia e Belo Horizonte, para as quais passagens de ida e volta saem, em média, por menos de 200 reais. Rio de Janeiro também é outro destino acessível, para o qual é possível viajar por menos de 200 reais.

Já quem quer aproveitar o friozinho da estação pode optar pela capital paranaense Curitiba, para a qual terá de desembolsar, em média, 282 reais. Se a escolha for pela gaúcha Caxias do Sul, o desembolso é um pouco maior, de em média, 553 reais.

O roteiro mais barato no nordeste indicado no levantamento é São Luís, capital do Maranhão, para a qual é necessário desembolsar, em média, 819 reais em passagens aéreas por pessoa.

A lista de destinos mais baratos para voar no mês que vem mostra a tarifa média de passagens de ida e volta de voos com origem em São Paulo para o período de 1º a 31 de julho.

Por conta das férias, julho é considerado um mês de alta temporada no país. A melhor opção para quem quer economizar é viajar em outros períodos do ano. “Contudo, como muitas famílias precisam aproveitar as férias escolares para conseguir viajar, não há outra escolha”, diz Pettersom Paiva, CEO do Voopter.

Veja os 20 destinos nacionais mais baratos para voar em julho saindo de São Paulo: