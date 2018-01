15 apps e planilhas para controlar seus gastos em 2018

São Paulo – Agora que o ano começou de verdade, é hora de cumprir a promessa de Ano Novo e organizar seu orçamento para ter mais dinheiro em 2018. Que tal colocar no papel (ou no smartphone) todas as receitas e despesas, para analisar onde é possível poupar, e fazer disso um hábito? Só assim, será possível realizar qualquer projeto financeiro, seja quitar uma dívida, viajar ou financiar a casa própria.

Para dar uma mãozinha, o site EXAME selecionou aplicativos e planilhas que tornam mais fácil a tarefa de controlar as finanças pessoais. Algumas ferramentas se conectam à conta bancária e organizam os gastos e ganhos automaticamente. Outras exigem que o usuário insira todas informações manualmente, o que pode funcionar melhor para algumas pessoas.

O importante é escolher uma ferramenta entre as 20 a seguir e não abandoná-la no segundo mês de uso. Experimente uma e, se não der certo, troque. Só não desista de controlar melhor os gastos em 2018. A seguir, as ferramentas estão organizadas por ordem alfabética.

BM&FBovespa

O site da BM&FBovespa disponibiliza uma planilha para baixar e organizar o orçamento. Ela reúne em apenas uma aba do Excel o orçamento de todos os meses do ano. É possível lançar despesas divididas em fixas, variáveis, extraordinárias e adicionais. O documento também permite incluir valores mensais destinados a investimentos em ações, Tesouro Direto, renda fixa, previdência privada e outras aplicações.

Gastos Diários 3

O aplicativo Gastos Diários 3 possibilita classificar receitas e despesas por categorias e agendar gastos e ganhos recorrentes. O app tem alguns diferenciais: faz um resumo dos seus gastos e ganhos todo mês, permite escolher o formato da moeda e da data que preferir a ferramenta e está disponível em dez línguas, se você quiser testar seus conhecimentos.

Também dá para proteger as informações com uma senha. O app está disponível somente para sistemas Android.

Grana

O Grana aposta na interface simples, sem anúncios, e sincroniza e categoriza dados da conta bancária de forma automática. O usuário consegue acompanhar gastos diários, semanais e mensais e exportar seus gastos para qualquer planilha financeira, até mesmo para o Google Drive. O app está disponível só para Android.

GuiaBolso

O aplicativo GuiaBolso permite que você controle suas finanças de forma 100% automática. Funciona assim: o usuário conecta seu banco, o app tem acesso à sua conta e sempre mostra o saldo e as transações bancárias atualizadas, sem que você precise preencher as informações.

O aplicativo também organiza os gastos automaticamente em categorias, e assim você sabe para onde o dinheiro foi. Também pode traçar metas e a ferramenta avisa quanto você ainda tem para gastar em cada categoria, e se está perto de estourar o orçamento.

O aplicativo ainda permite consultar seu CPF para checar se você tem pendências financeiras e pegar empréstimos conforme o seu perfil, mas cuidado! Não é para pegar empréstimos por qualquer motivo, pois a chance de se endividar é alta. O app está disponível para sistemas Android e iOS.

Idec

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) disponibiliza uma planilha para baixar, salvar no seu computador e usar sem precisar de internet. Ela permite separar as compras parceladas com cartão de crédito e tem um espaço reservado para as previsões do próximo ano.

Jimbo

Desenvolvido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o Jimbo permite registrar despesas variáveis do dia a dia e despesas fixas, uma vez só. É possível customizar as categorias de gastos de acordo com o perfil de consumo.

Além de mostrar o saldo atual, o app mostra um resumo do mês e um gráfico que mostra ganhos e gastos mês a mês. A ferramenta também disponibiliza um espaço para registrar sonhos e monitorar o quanto você está poupando para realizá-los. O app está disponível para sistemas iOS, Android e Windows Phone.

Microsoft Office

As planilhas do Microsoft Office são para quem prefere modelos mais tradicionais de controle financeiro, mas não menos eficientes. Basta acessar o programa no seu computador, sem precisar de internet. Quem não tem o Microsoft Office pode acessar as planilhas online, no site.

Minhas Economias

O Minhas Economias é bem tradicional e funcional: permite inserir e categorizar os gastos, acompanhar sua evolução em gráfico e organizar a movimentação do cartão de crédito, da carteira, da conta-corrente e da poupança.

Além de receber alertas e acompanhar as metas, também dá para calcular suas transações com a ajuda de uma calculadora no próprio app, programar transações repetidas e inserir anotações. A ferramenta sincroniza seus dados em todas as plataformas e é protegida com um código de segurança de quatro dígitos. O app está disponível para sistemas Android e iOS.

Minhas Finanças

O Minhas Finanças integra contas e dados de contas e cartões de crédito e permite marcar no calendário as dívidas a serem pagas. Também possibilita que o usuário customize suas telas como quiser, faça transferências entre contas e gere gráficos por categorias de gastos.

Outro diferencial do app é que ele fornece estatísticas das despesas em cada dia, semana ou mês, detalha a média diária de gastos e compara a sua média atual com a de outros períodos. O app está disponível só para sistemas Android.

Mobills

O Mobills faz comparativos anuais e mensais de gastos e indica em que categoria o usuário gastou mais. Ele envia notificações por e-mail das contas a vencer e as informações são integradas em tempo real no aplicativo e no site. A ferramenta ainda lê as notificações de cartão de crédito enviadas por SMS. O app está disponível para sistemas Android, iOS e Windows Phone.

Money Care



O Money Care permite comparar gastos mês a mês e fornece relatórios para análise detalhada das movimentações por categoria, conta ou dia. A ferramenta mostra as contas pagas, não pagas e atrasadas e permite fazer transferências entre contas, além de realizar pagamentos automáticos. O app está disponível para sistemas Android e iOS.

Money Lover

O Money Lover tem um “modo viagem”, o que facilita a organização do orçamento durante as férias, e as informações lançadas pelo usuário podem ser integradas ao Dropbox. A ferramenta envia notificações quando o orçamento atingir um limite estabelecido e quando as faturas estão para vencer. O app está disponível para sistemas Android, iOS e Windows Phone.

MoneyWise

O MoneyWise pode ser usado sem conexão com internet e é traduzido em nove línguas, entre elas, português. O app aceita todas as moedas e converte moedas com taxas de câmbio configuradas manualmente.

A ferramenta permite configurar mais de uma conta e orçamentos semanais, quinzenais ou mensais. Além disso, é protegida por senha e mostra gráficos das despesas ao longo do tempo e por categorias. O app está disponível para sistemas Android.

Organizze

O Organizze mostra as contas a pagar e a receber e permite categorizar gastos, receber alertas e fazer metas. O app funciona mesmo sem internet, não coleta dados bancários de forma automática e mostra relatórios com percentual de gastos por categorias.

A ferramenta tem uma versão paga, que custa 2,49 dólares por mês, que possibilita acessar múltiplas contas e cartões de crédito. O app está disponível para sistemas iOS e Android.

Wisecash

O Wisecash permite acompanhar metas de gastos e cadastrar lançamentos que se repetem a cada mês. A ferramenta oferece somente os recursos básicos de controle financeiro, o que para alguns usuários pode ser um facilitador: lançamento de gastos e ganhos diários, categorização das despesas e elaboração de gráficos. O app está disponível só para Android.