14 milhões poderão consultar se auxílio emergencial foi aprovado às 21h

Cerca de 14 milhões de brasileiros saberão nesta sexta-feira, 15, às 21h, se tiveram o auxílio emergencial de R$ 600 aprovado. Deles, apenas 8,3 milhões foram aprovados. A consulta pode ser feita por meio do app Caixa Auxílio Emergencial.

Veja abaixo o calendário do pagamento da primeira parcela para os trabalhadores que foram aprovados hoje:

Tabela 4 Caixa – Calendário segunda parcela Tabela 4 Caixa – Calendário segunda parcela

Para os outros 5,7 milhões de trabalhadores o banco dará cerca de seis motivos diferentes pelo qual o auxílio foi negado, dando a oportunidade de o trabalhador regularizar eventual erro e realizar um novo pedido, se for o caso. É o que anunciou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, em coletiva transmitida nesta sexta-feira (15).

Segundo Gustavo Canuto, presidente da Dataprev, empresa que está dando apoio à Caixa para aprovação dos benefícios, entre os 5,7 milhões de cadastros pendentes de processamento, 1,5 milhão são referentes a pedidos feitos em abril e 4,2 milhões referentes a maio.

A demora do processamento é justificada pelo executivo por conta da complexidade do processo. Para realizar a aprovação dos cadastros é necessário checar 17 bases de dados governamentais. “Cada uma tem uma peculiaridade especifica. Consultamos a Receita federal, a Secretaria do Trabalho, o Poder Judiciário, entre outras”, disse o executivo em coletiva realizada em Brasília.

O pagamento da segunda parcela para trabalhadores que receberam a primeira parcela a partir do dia 1º de maio ainda será divulgada pelo Ministério da Cidadania, bem como o calendário da terceira parcela.